El aviso alcanza a sectores de la precordillera y a Ullum y Zonda. Prevén ráfagas de más de 70 km/h, baja visibilidad y suba de temperatura.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento Zonda para un sector de San Juan, con alcance sobre la Precordillera de Calingasta, la Precordillera de Pocito, la Precordillera de Rivadavia, la Precordillera de Sarmiento, Ullum y Zonda.

Según el organismo, el fenómeno puede presentarse con velocidades de entre 30 y 50 km/h, mientras que las ráfagas podrían superar los 70 km/h. Esa intensidad ubica al evento dentro de un nivel de advertencia que exige seguimiento preventivo por sus efectos sobre la circulación y la actividad al aire libre.

El aviso también anticipa una reducción de la visibilidad, un aumento repentino de las temperaturas y condiciones ambientales muy secas. En ese marco, el viento Zonda puede alterar la normal prestación de servicios y complicar el tránsito en rutas y caminos de las áreas alcanzadas.

Precauciones Ante este tipo de condiciones, se recomienda extremar los cuidados, en especial al circular por las zonas incluidas en la advertencia. La vigencia del alerta y su eventual actualización dependen de los informes que emita el Servicio Meteorológico Nacional.