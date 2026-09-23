El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para sectores de la provincia. El jueves el fenómeno alcanzará a más departamentos y las ráfagas podrían llegar a 78 km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento Zonda para miércoles 23 y jueves 24 de septiembre en distintos sectores de San Juan. El aviso alcanza primero a la Precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda, con vigencia durante la tarde y la noche. Para esa jornada, el organismo prevé una temperatura máxima de 28 grados.

Alcance del fenómeno

La situación se extenderá durante todo el jueves 24 de septiembre y abarcará a una porción más amplia del territorio provincial. Según el organismo nacional, ese día se prevé una máxima de 35 grados y, durante la tarde, ráfagas que podrían alcanzar los 78 km/h. La alerta incluye a 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, la zona baja de Pocito, la zona baja de Rivadavia y la zona baja de Sarmiento.

Condiciones previstas

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el área bajo alerta puede registrar viento Zonda con velocidades de entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. El fenómeno suele asociarse con una reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones muy secas. Esos efectos tienen incidencia sobre la circulación vial, la actividad al aire libre y la operatividad de distintos servicios en las zonas alcanzadas.

Seguimiento del aviso

La evolución del fenómeno dependerá de la persistencia de las ráfagas y de la extensión territorial que mantenga el aviso oficial. En este tipo de episodios, el alcance de la alerta puede modificarse según la actualización que realice el Servicio Meteorológico Nacional. Por ese motivo, el dato a seguir es la vigencia del aviso para cada franja horaria y la eventual ampliación o reducción de las áreas comprometidas.