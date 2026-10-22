El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por la llegada de ráfagas que podrían superar los 70 km/h durante la tarde y noche de este jueves. La temperatura máxima podría alcanzar los 27 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por viento Zonda para sectores de San Juan, donde se espera que el fenómeno se presente durante la tarde y noche de este jueves.

La advertencia comprende la Precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia y Sarmiento, además de los departamentos Ullum y Zonda.

Según el organismo, se esperan vientos de entre 30 y 40 km/h, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h. Estas condiciones pueden generar una disminución de la visibilidad, un aumento repentino de las temperaturas y un ambiente muy seco.

En cuanto al tiempo, la máxima prevista para este jueves podría llegar a los 27 grados. Sin embargo, para la madrugada del viernes se espera un descenso de la temperatura y no se descarta la posibilidad de lluvias aisladas.