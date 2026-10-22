El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por viento Zonda para sectores de San Juan, donde se espera que el fenómeno se presente durante la tarde y noche de este jueves.
La advertencia comprende la Precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia y Sarmiento, además de los departamentos Ullum y Zonda.
Según el organismo, se esperan vientos de entre 30 y 40 km/h, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h. Estas condiciones pueden generar una disminución de la visibilidad, un aumento repentino de las temperaturas y un ambiente muy seco.
En cuanto al tiempo, la máxima prevista para este jueves podría llegar a los 27 grados. Sin embargo, para la madrugada del viernes se espera un descenso de la temperatura y no se descarta la posibilidad de lluvias aisladas.