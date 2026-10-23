Ya se iniciaron los procesos licitatorios para garantizar, en tiempo y forma, los elementos necesarios para su desarrollo en los 19 departamentos de la provincia. La propuesta está destinada a niños, niñas y adolescentes, personas mayores y personas con discapacidad, y ofrece espacios de recreación, contención y asistencia.
Ante las posibles contingencias climáticas asociadas al fenómeno de El Niño, se evaluará diariamente la realización de las jornadas según las condiciones de cada zona. Estas situaciones se abordan en el marco de COPRE (Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencias). Esta modalidad de evaluación se aplica habitualmente ante este tipo de contingencias.
Las fechas de inscripción se anunciarán oportunamente a través de los canales oficiales de comunicación.