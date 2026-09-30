El Ministerio de Gobierno difundió la convocatoria al Reconocimiento a los Liderazgos Federales en Relaciones Internacionales 2026, una iniciativa orientada a profesionales y estudiantes de San Juan y del resto del país. La difusión se canaliza a través de la Dirección de Integración y Desarrollo Regional, con el objetivo de ampliar la participación provincial y dar a conocer trabajos vinculados con las Relaciones Internacionales.

La propuesta es organizada en forma conjunta por REDAPPE y Chicas en RRII, y apunta a visibilizar a líderes y lideresas provinciales que desarrollan actividades en el campo de las Relaciones Internacionales desde una perspectiva federal, inclusiva e intergeneracional. En términos prácticos, la convocatoria busca que quienes estudian, investigan o trabajan en esa área puedan presentar acciones o proyectos con impacto en sus territorios.

Requisitos de postulación

La convocatoria está dirigida a personas mayores de 18 años, sin límite de edad, que residan en la provincia por la cual se postulan. No se exige contar con un título específico en Relaciones Internacionales, y las presentaciones pueden realizarse de manera directa por la persona interesada o a través de terceros. En ese segundo caso, la postulación puede ser impulsada por instituciones, colegas, docentes o referentes.

Alcance del reconocimiento

La selección prevé una persona por cada provincia, con criterios orientados a la equidad de género, la diversidad y el perfil intergeneracional. La persona elegida por San Juan recibirá el título de “Líder/a Federal en RRII de San Juan”. Además, el reconocimiento incluye un diploma oficial, la publicación y difusión del trabajo seleccionado en redes sociales y su incorporación a un Dossier sobre Federalismo y Relaciones Internacionales que será editado en formato de libro electrónico.

La recepción de postulaciones permanecerá abierta hasta el 22 de octubre. Para participar, los interesados deben completar el formulario oficial en https://redappe.org.ar/liderazgosfederales y presentar un CV de hasta dos páginas, referencias o cartas de apoyo, y documentación o enlaces que respalden la labor y el impacto territorial de las acciones. Ante dudas o consultas, la Dirección de Integración y Desarrollo Regional habilitó el correo [email protected].