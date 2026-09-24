La convocatoria está habilitada desde el 24 de septiembre hasta el 1 de octubre. También suma por primera vez a niñas y niños de 7 a 12 años.

La Fiesta Nacional del Sol abrió la convocatoria para seleccionar a 450 artistas que integrarán el Show Velódromo y los grupos de Artistas Itinerantes en la edición 2026. La inscripción está habilitada desde las 12 de este 24 de septiembre hasta las 12 del 1 de octubre, a través de wwww.fiestanacionaldelsol.com. La organización planteó que se trata de una instancia de audición para disciplinas escénicas y musicales con participación local. En esta edición, además, se incorporó la categoría infantil.

En conferencia de prensa, Analía Vilches, secretaria de Cultura; Pablo Pastor, productor general de la FNS; Belén Montilla, directora del Show Artístico de Velódromo; Lorena Arredondo, co-directora del Show Artístico de Velódromo, y Maru López, directora de Artistas Itinerantes, brindaron los detalles de la convocatoria. Según expusieron, la selección busca integrar a artistas de distintas disciplinas en las propuestas escénicas de la celebración. La apertura del casting se inscribe en la preparación de la edición 2026 de la fiesta provincial. La difusión oficial no precisó, en este tramo, otros requisitos fuera de los establecidos para cada categoría.

Convocatoria adulta e infantil

La novedad de este año es la participación de niños y niñas de entre 7 y 12 años, con experiencia en actuación, danza o canto. Para las categorías de adultos, los postulantes deberán tener 18 años cumplidos al 22 de septiembre de 2026 y contar con disponibilidad horaria para los ensayos, previstos durante octubre y noviembre. En el caso de los artistas infantiles, también se requiere disponibilidad para esa instancia de preparación. La convocatoria incluye danza, actuación, percusión, instrumentos de viento, artes circenses, mimo, clown y titiriteros, entre otras expresiones. La ampliación a menores de edad marca una diferencia respecto de ediciones anteriores y amplía el universo de aspirantes.

Fechas del casting

Una vez cerrado el período de inscripción, la selección se realizará los días 2, 3 y 4 de octubre en Espacios Compartidos, ubicado en avenida España y 25 de Mayo. Los horarios serán asignados a cada postulante. La organización indicó que la convocatoria apunta a conformar el elenco que participará del Show Velódromo y de los grupos itinerantes durante las tres noches de la fiesta. El evento principal de la FNS “Parque Triásico” se desarrollará los días 20, 21 y 22 de noviembre en el Estadio del Bicentenario y en el Show Velódromo Vicente Chancay.

La selección de artistas funciona, además, como una instancia de inserción laboral para bailarines, actores, músicos y artistas circenses de San Juan. La organización sostuvo que la convocatoria busca sumar talento local a una producción de gran escala y con presencia en el principal escenario cultural de la provincia. El cierre del proceso de inscripción el 1 de octubre y las audiciones programadas para los días siguientes marcan el próximo hito operativo de la convocatoria. La información oficial no detalló, por el momento, la distribución final de los 450 cupos entre las distintas propuestas escénicas.