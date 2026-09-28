La muestra se realizó en la escuela Normal Sarmiento y reunió propuestas de tecnología, arte, ciencia y cultura. Este martes, todas las secundarias abrirán sus puertas.

El Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Educación Secundaria Orientada y Artística, abrió la Semana de Educación Secundaria Orientada y Artística con una muestra didáctica que reunió a 32 escuelas de distintos departamentos de la provincia en el polideportivo de la escuela Normal Sarmiento.

La actividad se organizó con una selección de cuatro instituciones por cada zona educativa, según informó la cartera educativa, para asegurar representación territorial en la exposición. Los proyectos se inscribieron en los lineamientos de los programas Transformar la Secundaria y Secundarias Innovadoras, orientados a modificar las prácticas de enseñanza en el nivel medio.

Proyectos y áreas

Durante la jornada se presentaron trabajos vinculados con tecnología, arte, ciencia y cultura, entre otras disciplinas. Cada grupo de estudiantes expuso su propuesta ante el resto de los participantes y explicó cómo fue desarrollada, qué conocimientos involucró y cuál fue su propósito pedagógico. La instancia funcionó como una exhibición de producciones escolares y, al mismo tiempo, como una síntesis de los enfoques que promueven esos programas oficiales.

Declaraciones oficiales

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, sostuvo que la transformación del nivel secundario apunta a vincular los aprendizajes con proyectos, tecnología, ciencia, arte y el contexto social. “La escuela secundaria está atravesando una transformación que busca que los estudiantes puedan aprender de otra manera, vinculando los conocimientos con proyectos, con la tecnología, con la ciencia, con el arte y con la realidad que los rodea”, afirmó. También señaló que la propuesta busca dar herramientas para continuar estudios, incorporarse al trabajo y participar en la sociedad futura.

Próximas actividades

Según la agenda oficial, este martes todas las escuelas secundarias de la provincia abrirán sus puertas a la comunidad para mostrar exposiciones de proyectos institucionales y pedagógicos elaborados por sus estudiantes. Las muestras podrán ser visitadas por familias y por otras personas interesadas en conocer las propuestas de cada establecimiento. El cierre de la Semana de Educación Secundaria Orientada y Artística será este miércoles, desde las 14.30, en el salón de actos de la escuela Paula Albarracín de Sarmiento.

Ese mismo día, a las 17, está prevista una reunión para el personal docente jubilado correspondiente a los ciclos 2025/2026, con un reconocimiento a su trayectoria y labor educativa, de acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Educación.