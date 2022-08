“Lo más importante es que ya hay un plan para conseguir dólares en el corto plazo”

Los esperados anuncios del nuevo ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, se orientan estructuralmente a poner orden en la economía en un, podría decirse, mediano plazo, pero, sobre todo, a aplicar alguna pátina de calma a la corrida del dólar ilegal, a los mercados y a la inflación.

Uno de los anuncios del flamante titular de la aggiornada cartera que subsume Desarrollo Productivo y Agricultura, tuvo que ver con la emisión monetaria, es decir, con que ya no habrá adelantos del Banco Central al Tesoro de la Nación. Un tópico de primeros planos (y planas), desde hace un buen tiempo, que blanden sectores opositores al gobierno nacional al momento de hablar de inflación y sus causas. Consultado sobre este tema anunciado por Massa, el docente de Economía Política, Fabián Saffe, quien se desempeña en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNSJ, explica los adelantos al Tesoro: “Cuando se gasta y no hay recaudación para cubrir ese gasto, se pide que el Banco Central emita para adelantar al Tesoro. Eso implica emisión monetaria, la cual puede existir por varias razones. Pero anunciar que no va a haber más adelantos al Tesoro quiere decir que no sólo no va a haber más emisión monetaria por ‘esa causa’, sino que tampoco habrá un exceso de gasto”.

En Argentina

Saffe subraya que, generalmente, se habla de inflación como un fenómeno producto de una sola causa: la emisión monetaria, “pero todo el mundo está de acuerdo en que la inflación es, y más en la Argentina, multicausal”, dice, y explica que, si los agentes económicos creen que en el futuro cercano habrá un salto en el tipo de cambio, hoy suben los precios. Y bastante de esa “psicología” existió días atrás, en que la causa inflacionaria tuvo que ver con lo cambiario y lo financiero más que con la emisión monetaria.

“Pero una de las razones por la cual puede suponerse que la emisión genera inflación es porque sobrecalienta la demanda de bienes y la oferta no aumenta, por tanto, produce inflación. Además, más pesos equivale a más presión sobre las expectativas del tipo de cambio y eso lleva a un comportamiento especulativo de la oferta, generando aumento de precios por precauciones, es decir, la acción de cubrirse por expectativas de una futura devaluación. Entonces, hay demasiados pesos y pocos dólares que los respalden”, señala.

De volúmenes

En relación a la montaña rusa del dólar ilegal, el cual se comercializa en modestos volúmenes pero ejerce diagnosis sobre los pulsos coyunturales económicos financieros, Saffe indica que es un dólar demandado de acuerdo a las expectativas. Es lo que ocurrió hace unos días. “Ante la incertidumbre sobre la cantidad de dólares que pudiera comprar el Central, se especulaba con que se iba a tener que devaluar, todo el mundo demandó dólares y aumentó. Enfriando las expectativas sobre una posible devaluación, se tranquilizan todas las demandas de los distintos dólares”, describe.

Una manera de enfriar expectativas de devaluación suelen ser los signos emitidos desde la esfera política: “Primero, Massa tiene cierto volumen político y eso le da cierta fortaleza en la conducción, lo cual genera seguridad a quien lo escucha. Segundo, su equipo tiene cierta llegada a sectores empresariales fuertes, sectores que se suman a que al gobierno le vaya bien y da cierta tranquilidad al resto. Por último, creo que se genera cierta idea de rumbo económico y del otro lado se cree que ese rumbo es posible. Este cóctel permite anclar expectativas. En cuanto a los anuncios, lo más importante es que ya hay un plan para conseguir dólares en el corto plazo y eso genera cierta tranquilidad a todo el arco económico de la Argentina”, sostiene Fabián Saffe.