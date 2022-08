Lo filman robando

Se trata de un hombre que habría robado ropa de una tiende de Rivadavia. Los propietarios del local difundieron su foto en las redes sociales y comentaron lo que sucedió el pasado viernes.

De acuerdo a lo señalado por la víctima, eran las 18hrs del pasado viernes en el local de roba Tu Espacio Boutique, ubicado en Rastreador Calivar 1260 norte. De pronto, se paró un sujeto a preguntar por un conjunto deportivo y ahí fue que comenzó todo.

“Me pidió 2 remeras que aún no tenían precio porque llegaron al mediodía. Me insistió en saber el precio, fui hasta la casa de la dueña que queda ubicada ahí en el consorcio y quedó en el local la chica que estaba planchando todo lo nuevo que había llegado”, cuenta quien atendió al sospechoso.

“Yo fui súper rápido y tranquila porque estaba la otra chica. Obviamente, cuando vuelvo con los precios, me dice: “mirá me gusta el conjunto del maniquí, voy al cajero y vuelvo”. Obviamente, no regresó”, agregó.

Además, señaló: “me di cuenta que faltaban esas remeras que son de Dama porque estaba colgando unos buzos nuevos que noté en esa pila de ropa. Faltaban 15 remeras”. Al revisar las cámaras, tomaron imágenes del acusado.