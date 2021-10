El autor del gol de la victoria, Ricardo Tapia, analizó el triunfo al hilo y destacó la importante de la vuelta del público para lograr los tres puntos. “El apoyo de los hinchas fue clave para ganar”, agregó el goleador del Víbora.

Desamparados hilvanó la tercera victoria consecutiva y se volvió a meter en zona de clasificación en el grupo A del Federal A. Fue justo en el regreso de los hinchas al Serpentario, aliento que le dio un plus a los jugadores.

“El apoyo fue de los hinchas clave para ganar, el hincha nos da un plus. El hincha de Desamparados es especial, muy fanático. El domingo nos hicieron sentir su apoyo en todo momento y eso al jugador le llega. Lo motiva y hace sentir bien”, reconoce Ricardo Tapia, el autor del gol del triunfo 1-0 ante Ferro de La Pampa.

El Víbora ya no tiene margen de error, “si queremos clasificar ya no podemos equivocarnos más. Cortamos la racha negativa y ahora lo bueno está comenzando”, siente el tucumano.

El futbolista de 33 años marcó el tercer gol en el torneo y lo festejó con una dedicatoria especial, “fui a la tribuna y se lo dediqué a mi esposa y mi hijo que estaban en la tribuna. En la noche previa les había dicho que si convertía se los iba a dedicar a ellos”, confesó y relató cómo fue el gol que convirtió a los 39 minutos de la prte inicial del encuentro.

“Hubo un despeje de ellos y un jugador nuestro la recupera y luego la pelota le queda a Martín. Él logra verme, me la tira por arriba, la controlo para que me quede el remate y le pegué. Siempre soy de buscar un palo para que al arquero se le complique. Por suerte entró y sirvió para ganar un partido clave”.

Al Puyutano le quedan cuatro finales para intentar clasificar a la siguiente ronda del certamen.

“En lo anímico este triunfo nos sirvió mucho, lo necesitábamos. Ojalá que esto no se corte. Nos quedan cuatro finales y ya no tenemos margen de error si queremos clasificar”.

Hacía más de tres años que el Puyutano no lograba tres victorias al hilo en el Federal A.

La última vez que Desamparados logró esa rachita fue en el torneo del año 2018/19.

En aquel certamen venció de manera consecutiva 2-1 a Huracán Las Heras de visitante (06/10/18), 1-0 a Belgrano de San Francisco de local (10/10/18) y 3-0 a Estudiantes de San Luis (14/10/18) de visitante.

El domingo el Víbora visita a Bolívar para seguir con la fe intacta.