Llegó al país el presidente de Ecuador para tratar sobre comercio y agenda internacional. El presidente Alberto Fernández recibirá este lunes a su par ecuatoriano Guillermo Lasso en Casa Rosada para analizar el posicionamiento de cara a la próxima Cumbre de las Américas que se llevará a cabo en Estados Unidos y explorar mecanismos para incrementar el comercio exterior entre ambas naciones.



Lasso y su delegación arribaron este domingo por la tarde y fueron recibidos en la Aeroestación Militar Aeroparque por el canciller Santiago Cafiero.

El Gobierno argentino busca darle impulso a las relaciones comerciales y acuerdos de telecomunicación con Ecuador, ya que existe un intercambio bilateral bajo.

En 2021 las exportaciones hacia ese país fueron de “más de 504 millones de dólares y las importaciones de 313 millones de dólares”, lo que arroja un saldo favorable para la Argentina que supera los 190 millones de dólares.

Ecuador es un país con economía dolarizada, una propuesta que se coló en la agenda económica nacional al compás del aumento de los precios impulsada por dirigentes liberales y libertarios.

El esquema monetario trató de ser cambiado por el ex presidente Rafael Correa mediante una consulta popular pero no tuvo éxito.

El país sudamericano también negoció recientemente un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y tiene un riesgo país del orden de los 800 puntos. El mandatario de derecha asumió su mandato el año pasado.

Este lunes desde las 10.30, Lasso dará inicio al cronograma previsto en la que el mandatario participará de la colocación de una ofrenda floral en el monumento al Libertador General Don José de San Martín como primera actividad.

Durante el transcurso de la mañana, el presidente Fernández recibirá a Lasso en la Explanada de la Casa Rosada para mantener una reunión bilateral en su depacho tras varios intentos fallidos.

El jefe de Estado argentino debió suspender su participación en la asunción de Lasso pautada para el 24 de mayo de 2021, ante el estallido de la segunda ola de coronavirus.

A fines de finales del pasado agosto volvió a postergar un viaje a Ecuador por concentrarse en las elecciones legislativas.

Ambos mandatarios pudieron reunirse a fines de julio de 2021, en el marco del viaje que realizaron a Perú para asistir a la ceremonia de asunción de José Pedro Castillo.

Tras la bilateral en Buenos Aires, se espera que los jefes de Estado firmen un Acuerdo en Materia Consular y suscriban a una declaración conjunta. Pasado el mediodía, ambos presidentes prestarán declaraciones a la prensa local y ecuatoriana.

“Uno de los objetivos de la visita es seguir acercando posiciones con el gobierno de Ecuador en cuestiones de política exterior regional y hemisférica”, enfatizaron fuentes de gobierno.

Además, puntualizaron que en el marco de la visita se firmará un acuerdo de cooperación en materia consular y habrá un intercambio de ambos presidentes referente a la próxima Cumbre de las Américas, que se realizará en junio en Estados Unidos.

Fernández y Lasso también abordarán temas vinculados con la Presidencia Pro Tempore de Argentina de la CELAC.

A su parte, Fernández -quien retomará las actividades en Casa de Gobierno tras el nacimiento de su segundo hijo, Francisco- ofrecerá a Lasso un almuerzo en su honor.

El presidente de Ecuador llegó acompañado por los ministros Julio José Prado Lucio-Paredes (Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca) y Vianna Maino (Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información).

Durante la visita a la Argentina, el mandatario ecuatoriano visitará la sede de la secretaría del Tratado Antártico y participará de reuniones con empresarios en el marco del programa “Ecuador Open for Business”.

Se trata de la tercera visita presidencial al país en poco más de un mes, tras las llegadas de los pares de Bolivia, Luis Arce y Chile, Gabriel Boric.