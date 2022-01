Llegan los autotest a San Juan: costarán de 9 a 12 dólares

Autotest. Estiman que a mitad de enero ingresarán al país y que 2 o 3 días después estarán en las droguerías. Hay dudas sobre el procedimiento de información de los resultados y esperan órdenes nacionales. Enterate todos los detalles.

Por Lucas Laciar

Entre el 17 y 18 de enero llegarán los autotests a San Juan. Tendrán un costo de entre 9 y 12 dólares al cambio oficial y solo se permitirán 4 marcas que son las que se van a importar al país.

El ministerio de Salud Pública de San Juan ya aprobó el ingreso de los autotests a las farmacias sanjuaninas, que ya trabajan para finiquitar detalles respecto a cómo informar los resultados.

Los precios oscilarán entre 9 y 12 o 13 dólares, teniendo en cuenta el precio oficial de la divisa estadounidense.

Abbott, Roche, Vyam Group y Wiener son las 4 marcas que autorizó ANMAT y que llegarán a San Juan.

“Estarán llegando cerca del 15 de enero y tardarán dos o tres días más en distribuirse en las diferentes droguerías”, adelanta a Zonda Diario el presidente del Colegio de Farmacéuticos de San Juan Mauricio Barceló. El empresario aclara que “las obras sociales no lo van a cubrir”.

La venta será libre en las farmacias sanjuaninas

Sobre el ingreso de los autotest explicó que “se presume que las primeras partidas van a llegar a las zonas costeras del país, donde hay una buena parte de la población veraneando. Luego, se van a distribuir por las diferentes redes de farmacias en el interior del país”.

¿Cómo informarán los resultados?

Sí bien Barceló cuenta que la cartera sanitaria sanjuanina ya autorizó el autotest, todavía no se sabe cómo va a ser el procedimiento de información de los resultados.

“Ni siquiera el Ministerio de Salud de San Juan lo sabe porque Nación no ha enviado el procedimiento. El lunes o martes, tendremos otra reunión para ver si la ministra de Salud Vizzotti va a informar a los respectivos ministerios provinciales cómo hacer este procedimiento”, contextualiza el empresario.

El procedimiento

Barceló explica que, a priori, el procedimiento sería de la siguiente manera:

“El paciente va la farmacia compra, el dispositivo y se lo hace en su casa. El resultado tiene que informarlo a la farmacia dentro de 24 horas y la farmacia lo sube al SISA (Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino). Lo hace como una estadística, sea positiva o negativa”.

Resultado no es definitivo sino que es presuntivo

“Va a ser como los resultados de embarazo, una vez que son positivos hay que confirmarlos con un profesional. En este caso, habrá que confirmarlo con un PCR que se hará en la vía pública o en laboratorios autorizados”, indica Barceló.

Lo que todavía no se sabe, es qué es lo que deben hacer las farmacias en el caso de que el paciente no informe su resultado dentro de las 24 horas de haber comprado el test.

Según estima Barceló, “habrá que llamar al paciente y en el caso de no conseguir la información, se debería informar a las autoridades de Salud Pública. Pero es algo que todavía no se sabe”.

Detalles del autotest

A diferencia de los test de uso profesional donde la toma de muestra es a nivel nasofaríngeo, en el caso de los test de autoevaluación se realiza a nivel nasal o bien por saliva, según lo especifique el fabricante.

En este sentido, es muy importante que la toma de muestra se lleve a cabo en forma correcta y que de inmediato se realice la prueba para evitar resultados erróneos.

Es necesario tener en cuenta que si la persona no tiene síntomas o si la carga viral es baja (lo que puede ocurrir durante los días iniciales o finales de la infección) el SARS-CoV-2 puede ser no detectado por el test, por lo que un resultado negativo no descarta la infección.

Esta herramienta fue implementada como test de autoevaluación desde el año pasado por países como Portugal, Francia, Países Bajos, Bélgica, Reino Unido, Italia, Alemania, España, Austria, Bulgaria y Estados Unidos.