¿Llega o no el viento norte esta noche?

Hubo un alerta emitido por el Servicio Metereológico de llegada de viento norte para esta noche.

Desde ayer que las temperaturas están altas en la provincia y desde hoy en buena parte del país. De hecho en San Juan la ola de calor se extenderá hasta el sábado inclusive.

La cuestión es que de acuerdo a lo observado en otros portales informativos especializados en clima no hace referencia alguna a la llegada de viento desde el sector norte, lo que sería un aliado para el ascenso de la temperatura.

La pregunta para usted es ¿Dejo o no la ropa tendida?. Por las dudas no, pero no se haga a la idea que el calor se irá.

En todos los portales si hay coincidencia de que las máximas para miércoles, Jueves y Viernes no descenderá de los 36° y el sábado 34°.

En cuanto al fin de semana habrá mucha presencia de nubes y el SMN anticipa probabilidad de tormentas aisladas y chaparrones. Pero en otros portales como Meteored no hacen referencia a alguna bendición del cielo.

