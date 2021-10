Llega la etapa de las definiciones

La prueba madre de la temporada ciclística de nuestro país empieza a asomarse en el horizonte. Se espera para noviembre confirmaciones de recorridos, fechas y qué equipos con sus figuras la disputarán. Mientras tanto, en estos días las negociaciones se agilizan y se acercan a concretarse. Con el status sanitario logrado, apuntan bien alto.

Se viene el 2022. Ya empieza a aparecer en el horizonte un nuevo año. En ese sentido, muchos planifican vacaciones, nuevo proyectos o desafíos, y teniendo en cuenta la buena situación sanitaria que se está logrando, comienza a ser una realidad la vida de antes de la pandemia.

Y ahí, para los sanjuaninos, la Vuelta de San Juan en ciclismo es un punto importante. Nuestra provincia, tiene la característica en los últimos años de hacer hincapié en las políticas deportivas. De hecho, está a la vista, que es un modo de trascender a nivel mundial.

El gobernador Sergio Uñac ha puesto énfasis en esto, y a la cabeza del deporte está el ciclismo, por todo lo que significa además para la provincia.

En ese sentido, teniendo en cuenta que la edición 39 de la Vuelta es comenzando un año que tiene pinta de ser parecido a la prepandemia, o al menos se apunta a eso, y que nuestra provincia tendrá citas deportivas de nivel internacional de todo tipo, se pretende un gran nivel en la prueba reina del ciclismo argentino.

Una de las cosas que marcará el nivel de la carrera, será las figuras o equipos que la disputen. En la del año pasado, hubo 4 escuadras World Tour, que son las más destacadas, y 4 Pro Teams, que son las que siguen en cuanto a categoría. En un tercer escalón, aparecen los equipos continentales, que fueron 8 los que participaron.

Ahora la idea es mejorar, y tener más de 4 World Tour. Además, de que esos equipos vengan con sus figuras más destacadas.

Respecto a los recorridos y días de competencia, la última que se disputó, en el comienzo del 2020, tuvo 7 etapas, con una jornada de descanso en el medio. Eso tampoco está todavía cerrado, sobre cómo sería en esta oportunidad.

De todas formas, se cree que no habrá muchos cambios, sobre todo porque por los caminos que recorrió la anterior tuvieron buena crítica.

En esa edición, la primera etapa arrancó y terminó en el Teatro del Bicentenario, con un total de 168 kms. La segunda etapa tuvo largada y llegada en Ruta 40. La tercera etapa fue la contrarreloj con llegada en Ullum, arriba del Embarcadero.

La cuarta etapa fue de Jáchal, hasta la Plaza de Valle Fértil. La quinta fue la reina, con final en El Colorado, a más de 2.000 msnm. La sexta etapa empezó y finalizó en Circuito San Juan-Villicum. Y la séptima etapa con largada y llegada en avenida Circunvalación.

Por el momento, está programada según el calendario UCI y de la Federación Ciclista Sanjuanina, para que comience el 23 y finalice el 30 de enero. Pero esa fecha se puede adelantar o retrasar en una semana.

Para la que viene todo está en borradores. Las negociaciones se multiplican y se aceleran con las figuras más importantes del ciclismo mundial. Por ahora, no hay nada concreto, aunque ya se está avanzando bastante y en los próximos días van a haber definiciones.

El 2022 comienza a cocinarse y en la previa se encamina a ser histórico en lo deportivo. Y si eso se puede lograr, será clave conseguir la mejor Vuelta internacional que se haya disputado. Difícil porque lo pasado fue muy bueno. Pero no imposible por la capacidad organizativa que ha mostrado San Juan.

. ETAPAS

Uno de los interrogantes más importantes es saber por dónde andará esta 39 edición de la Vuelta. También que fecha exacta le tocará a cada tirón. Según se supo, no diferirá mucho de lo ya vivido en la edición pasada.

. FIGURAS

Otro tema que no es menor para los amantes del deporte pedal es conocer que figuras del orden mundial integrará el pelotón. Se está negociando con lo mejor y es muy probable que el nivel sea de elite.