Linda Evangelista, el regreso de una supermodelo

Dueña de un estilo ecléctico y vanguardista, vuelve al mundo de la moda una de las modelos más icónicas de los 90s.

Escribe: Nico Bravo

Director Creativo de Font Pagês fontpages.ok

Planeaba ser modelo desde que tenía 12 años, “mi gran sueño siempre fue ser portada de Vogue y ha vuelto a ocurrir. He trabajado con el mejor equipo del mundo. El sueño ha vuelto a hacerse realidad”, cuenta la canadiense en un vídeo que ha publicado recientemente la revista en su red social.

Fue descubierta por un agente de modelos en el concurso de belleza juvenil Miss Niágara de 1978. Se mudó a Nueva York, donde fue contratada por la agencia de modelos Elite, posteriormente se mudó a París donde inmediatamente comenzó a trabajar como modelo, sobre todo desde su radical cambio de look, donde de un día para otro todas las revistas la querían tener en portada, “todos hablaban de mi nuevo corte de pelo y de pronto estaba en las portadas de Vogue de todo el mundo. Y a todos les encantaba el pelo corto”, contaba la modelo para entrevistas de moda. Desde ese momento, entrados ya los años 90s, su carrera ascendió hasta tocar la cima, lo que la convirtió en una supermodelo. Volaba más de 150 veces al año, era la protegida de Versace y Azzedine Alaïa, desfilaba para marcas como Dior, Chanel, Lacroix, Dolce & Gabbana, Nina Ricci, Givenchy entre otros, apareció en el video de la canción “Freedom” del cantante George Michael junto a otras cotizadas top models de la época y fue imagen de más de 600 portadas de revistas a lo largo de toda su carrera. Su éxito era tanto, que inmortalizó la frase “las modelos como yo, no nos levantamos de la cama por menos de 10 mil dólares al día”. Junto a Naomi Campbell y Christie Turlington, integró la “trinidad de oro” de las pasarelas, estas a su vez, junto a Cindy Crawford y Claudia Schiffer, conformarían el plantel “the big five” (las 5 grandes) apoderándose del mundo de la moda de los años 90s.

La modelo que hoy tiene 57 años cuenta que pasó por una dolorosa etapa en la que sufrió depresión a causa de un tratamiento estético unos años atrás, que le provocó una gran afección física. Ella misma contó en alguna entrevista, que el tratamiento al que se sometió, una lipoescultura, le deformó el cuerpo, pero también el cuello y el rostro, y que aunque se sometió a cirugías estéticas posteriores ha tenido que llevar fajas de compresión.

Linda Evangelista ha vuelto al mundo de la moda por la puerta grande. Después de ocho años sin apenas dejarse fotografiar y sin pisar una pasarela, la top protagoniza la portada de la edición británica de Vogue en el mes de septiembre, el más importante del año para las publicaciones de moda y con motivo del 25 aniversario del bolso baguette de Fendi, uno de los más icónicos de la firma. Una campaña en la que ha trabajado con personas de su máxima confianza. Porque una de las razones que habría llevado a Linda a decir que sí, habría sido la de trabajar mano a mano con el mega fotógrafo Steven Meisel y con el director artístico de Fendi, Kim Jones. Dos personas que además de ser compañeros desde hace muchos años, son amigos. Por esta razón, la marca lanzará la icónica cartera en un “desfile especial en Nueva York” el 9 de septiembre pero no sabemos si este anuncio quiere decir que, indirectamente, Linda Evangelista está pensando volver a desfilar en concreto.

Su estilo andrógino y etéreo la convirtieron en una de las mujeres más bellas del mundo, quien promete volver a brillar en el universo fashion.