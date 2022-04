Limbo presenta ECLEC7IC este viernes

El nuevo trabajo de la banda sanjuanina, se trata de una mezcla de la música dance de los ‘90, con el rock más industrial del 2000.

El próximo viernes, la banda Limbo TecnoRock estará de estreno. Lanzará su séptimo álbum de estudio llamado Eclec7ic (Eclectic).

El disco es una mezcla de la música dance de los ‘90, con el rock más industrial del 2000, influenciados por el sinthpunk la wave y el house más inglés.

Las referencias de grupos están en Nine Inch Nails, The Chemical Brothers, Rob Zombie, Gary Newman, Depeche Mode, entre otros.

“Los proyectos a futuro apuntan a presentar el álbum en algún teatro y filmar nuevos videos. También está la idea de sumar giras, dentro y fuera del país”, destacó Noriega.

El dúo nacido en SJ está integrado por Fabian Noriega (voces, teclados, composición y grabación del disco) y Juan Manuel Vizcaíno (guitarras y coros).

En esta ocasión, los invitados que participan son: Oliflip, guitarras de la banda mexicana Kill the T.V. Pablo Anfuso en Saxo Pablo Albornoz de D´Mole en violín, Emiliano Sanchez de Via 66 en guitarras, Mariana Viera Campbell en coros.

Eclec7ic está mezclado y masterizado por el premiado ingeniero de sonido Lucas Gomez (Eruca Sativa, Marlilina Bertoldi, Roxana Carbajal entre otros), además ha colaborado en mastering el venezolano Jorge Ostos.

La portada del álbum es de Gustavo Idemi, que lleva ya varias portadas en los discos de Limbo.



Los temas del álbum Eclec7ic son:

1) Fugaz, 2) 120 Punks, 3) City pop, 4) No me quiero ir, 5) Sos la luz, 6) Exterminador, 7) Barreal western, 8) I got a man, 9) Cuyotronic

El disco se podrá escuchar en https://www.youtube.com/watch?v=bC-ZLQ1C2fE&ab_channel=LimboTecno-Rock.

Un poco de historia

Limbo nace en enero de 2013, lleva con este, siete álbumes grabados de forma independiente.

Han girado por una buena parte de Argentina, además de Chile, Paraguay y México.

En un futuro próximo, el dúo planea presentar el disco en distintos lugares de San Juan y Argentina, como así tambien la realización de videos para promocionar dicha producción.