Liberaron a los acusados de violar a una caucetera en un telo

El magistrado que tomó la causa, consideró que no hay acreditación del delito.

Este viernes, luego de que el juez Carlos Caballero Vidal entendiera que no está comprobado el delito, dejó en libertad los tres sanjuaninos denunciados por una caucetera que aseguró que dos de ellos la violaron en un hotel alojamiento de Caucete.

Según fuentes judiciales, el magistrado consideró que no hay acreditación del delito por lo que Fueron liberados. Más precisamente, se dictaron medidas cautelares, ya que no pueden acercarse a la víctima y no deben salir del país. De igual manera, siguen imputados en la causa que continuará su curso de investigación.

El caso

Una mujer de 26 años fue quien radicó la denuncia en la sede del CAVIG -Centro de Abordaje y Contención a las Víctimas de Violencia Intrafamiliar y de Género-.

Según lo que la victima expresó, ella pasó durante la noche del sábado con tres amigos, con quienes estuvo ingiriendo bebidas alcohólicas. Luego de eso, alrededor de las 7.00 del domingo, los cuatros se habrían trasladado a un hotel alojamiento, donde se habría registrado el abuso sexual.

Seguidamente, la denunciante llamó a la Línea de emergencia 911 para contar lo que había sucedido y más tarde formalizaría la denuncia en el ente judicial.

En consecuencia y tras lo expuesto por la joven, los tres hombres cuyas edades oscilarían entre los 25 y 26 años, oriundos de Caucete, fueron detenidos. Están alojados en la Seccional Novena a la espera de alguna resolución judicial.

