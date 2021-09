Lía Crucet sufrió un accidente y deberá ser operada

La icónica artista se encuentra internada en una clínica de la ciudad de Mar del Plata y a la espera de una intervención quirúrgica.

Lía Crucet se encuentra atravesando un delicado momento de salud porque en la mañana del lunes 30 de agosto, sufrió un accidente doméstico que le provocó la fractura de la cadera. Por esta razón, los especialistas están evaluando intervenirla quirúrgicamente las próximas horas.

La información fue dada a conocer en Intrusos (América), desde un móvil en la puerta de la clínica donde se encuentra la ídola de la movida tropical. Asimismo, brindaron detalles de la operación: “Están definiendo si va a ser una prótesis o clavos”.

De vuelta al piso, Marcela Baños, además, contó que estuvo intercambiando mensajes con el marido de la cantante, Tony Salatino, que le confirmó la operación quirúrgica. “No te respondí de inmediato porque estaba con los médicos resolviendo esta situación”, fue el mensaje que le mandó el productor.

Cabe recodar que, el pasado marzo, Lía fue hospitalizada en un nosocomio de Mar del Plata debido a un importante y alarmante descenso de peso. Según trascendió en ese momento, la Reina de la cumbia había bajado 60 kilos.

Como si eso fuera poco, además, la artista de 69 años de edad presentaba un cuadro psiquiátrico que requería otro tipo de tratamiento. De esta manera, fue trasladada a la Clínica Neuropsiquiatrica Atlántica de la ciudad balnearia hasta el mes de abril. Luego, continuó con su tratamiento extrahospitalario y con asistencia psiquiátrica en su casa.

En 2010, a pesar de bajar 17 kilos gracias a una dieta diseñada por el doctor Cormillot, la cantante acusó graves problemas de salud. “Tengo problemas de tiroides y diabetes casi insulínica”, había contado en aquel entonces en diálogo con la revista Semanario. También, evidenció que tenía problemas en la columna y un disco “semi aplastado, como Ricardo Fort”, según explicó Crucet.

En julio de 2012, la ex Tetamanti fue intervenida en el Hospital Privado de Mar del Plata luego de que se le diagnosticara un tumor de grado 3 en el útero. Tras la intervención, debió afrontar un tratamiento de radio y quimioterapia.

En septiembre del mismo año, la cantante regresó a los escenarios. “Los médicos se quedan asombrados como me banqué los tres meses de quimioterapia”, había dicho en diálogo con Intrusos, además de agregar que le iban a poner una cápsula radiactiva en la vagina.

El 11 de noviembre de 2012, Lía dio la noticia que todos esperaban: el tumor había desaparecido. ”Yo tenía cáncer alrededor del útero. Primero me operaron, pero no me podían tocar porque estaba todo tomado. Luego, hice el tratamiento, quimioterapia, por ahora sigo con todo eso… pero desapareció “, contó la artista en el programa Quién es Quién, que conducían Marcelo Polino y Marcela Tauro por Radio 10.

El 17 de enero de 2020, la intérprete de clásicos como “La güera Salomé”, “Que bello”, “En tu pelo” y “El picaflor”, hizo un desgarrador video para desmentir los dichos de su hija y su nieta sobre su salud mental, y mostró la medicación que debe tomar. “No tengo esquizofrenia ni demencia, tengo bipolaridad”, aseguró.

“Quiero dejar tranquilo a todo el público, No tengo absolutamente nada de lo que dicen, tomo esta medicación que es para la bipolaridad, que lo tiene cualquier persona. He trabajado con todos los artistas en veinte años de carrera y he ganado cualquier cantidad de discos de oro y de platino”, indicó entonces.