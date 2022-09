Ley de participación ampliada: pulseada oficialista por los cargos proporcionales

Se trata de la proporcionalidad por la cual ingresarán a los cargos los funcionarios una vez terminada la elección. La idea del Bloquismo, Lealtad justicialista y del Bloque del Este, es garantizar el acceso de los partidos minoritarios a concejalías y diputaciones. La oposición fue a la comisión, pero no habló ni propuso nada sobre el proyecto ¿Por qué?

Empezó el tratamiento en comisiones del proyecto remitido por el Ejecutivo que busca cambiar el sistema electoral en San Juan. Se trata de la Ley de Participación Ampliada (LEPA), una especie de Ley de Lemas renovada que consiste en que varios candidatos, por ejemplo, a intendente, puedan llevar al mismo candidato a gobernador en su boleta, cada uno con su propia lista de concejales. Justamente, el tema de los concejales es un aspecto clave ya que, en la clásica ley de Lemas, el intendente que ganaba se quedaba con todos concejales logrados por su grupo. En este nuevo proyecto, se establece un piso de 20% del total de votos obtenidos por cada grupo para que los subgrupos que no ganen la intendencia, puedan poner a sus concejales. Este piso es el que está en debate.

“Hemos podido acordar algunos aspectos sobre la redacción de la ley que es lo que más nos estaba costando. Dentro de las propuestas, se habló de la modificación de los límites al sistema proporcional de diputados y concejales. También vimos la definición de las agrupaciones políticas y subagrupaciones. Quedamos en seguir este jueves”, señaló a Zonda Diario la diputada Celina Ramella, quien presentó el proyecto del Ejecutivo.

Los bloques: Bloquista, lealtad Justicialista y Bloque del Este, no quieren el límite del 20%. “Queremos un sistema de proporcionalidad para que los partidos que van por una intendencia, en contra de las estructuras grandes, por lo menos puedan compartir concejos. Por eso proponemos que se saque este piso ya que, mínimamente, debemos darles la posibilidad a todos, no sólo a los partidos más grandes”, expresó el diputado bloquista Andrés Chanampa, quien aseguró que ese fue el pedido conjunto con el Bloque del Este y Lealtad justicialista.

En otras palabras, la propuesta es que se elimine el piso del 20% y se repartan los cargos mediante el sistema D’ Hont (ver explicación en recuadro).

El bullicioso silencio de la oposición en comisiones

Las diputadas Nancy Picón y Marcela Quiroga asistieron a la reunión en representación del bloque Producción y Trabajo. Ninguna de las dos habló sobre el proyecto y se limitaron a escuchar lo que se hablaba. Esto llamó la atención de los demás legisladores que dialogaron con Zonda Diario. Pero esta actitud tiene una justificación. Es que desde ese espacio político no están de acuerdo con este cambio en el sistema electoral y han empezado una fuerte campaña, incluso hoy llega Horacio Rodríguez Larreta, una de las principales figuras del PRO a nivel nacional, a desarrollar una agenda e contra de esta iniciativa.

“No hemos propuesto nada ni vamos a hacer ninguna propuesta en base a esto. Nosotros ya hemos dicho que no vamos a acompañar este sistema porque creemos que va en contra de la democracia y de la constitución. La única propuesta que vamos a hacer es que se pase a archivo, pero claramente no vamos a tener el acompañamiento del Bloque oficialista. Por eso, nos limitamos a asistir y hacer silencio. Ellos saben cuál es nuestra postura”, explicó a este medio Nacy Picón.