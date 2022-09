Letra y valor, entre sierras y montañas

Javier Ortiz, es docente rural. Hoy pasa sus días al frente de la escuela albergue Miguel Cané, en Bauchazeta, Iglesia. Destaca la vocación y los valores como eje principal de su trabajo. “El docente puede formar un niño y eso es algo impagable”, dijo.

Las Sierras de Elizondo, en Valle Fértil y Bauchazeta en Iglesia, son lugares hermosos, pero inhospitos para desempeñar labores, y es allí donde Javier Ortiz ha llevado adelante su noble tarea de enseñar. En comunicación con Zonda Diario, este docente destacó la importancia de la escuela rural y de los valores para poder formar a niños y jóvenes en las escuelas albergues.

Inquieto por naturaleza, Javier reconoce que la docencia no fue su primer elección a la hora de elegir una carrera para desempeñar, sin embargo se “enamoró” y descubrió su “vocación” en el camino. “Los docentes de la escuela rural, le damos herramientas a los chicos para que ellos puedan elegir un futuro y es muy bonito ver cuando eligen sus caminos”, señala.

Este docente, vallisto de nacimiento, destacó que para poder ir a trabajar a la Escuela Marcos Gómez de Narvaez de Sierras de Elizondo, debia atravesar caminos agrestes e indómitos, por lo que se requeria de 7 horas en mula, hasta que pudo realizar el camino en moto. Sin embargo mucho tiempo también debió realizar parte del mismo caminando. Esto no amedrentaban sus ganas de trabajar por la comunidad, sino que lo inspiraba a aprovechar cada segundo de los 10 días que estaba en el establecimiento. Mas de 10 años se desempeñó en este lugar, donde entre las cosas que destaca es “tengo alumnos que estan estudiando veterinaria y en distintas carreras de la universidad, además la presencia de la UNSJ en el Valle ha dado mas oportunidades a los chicos. Es muy bonito ver como se van formando”.

Llegó a Sierras de Elizondo, por una suplencia y luego se quedo por muchos años más. “Ahí descubrí mi vocación como docente, donde los valores fueron un eje fundamental para el dia a dia”,remarca.

Entre las tareas como educador destacó algunos logros como participar de concursos nacionales con proyectos educativos, festejar el dia del estudiante entre quebradas, armar con la comunidad una pileta para abastecer de agua la zona y las tareas de Telemedicina junto a la UNSJ. Además, remarcan las publicaciones de medios locales y nacionales, su participación en los premios “Maestro Global”, donde fue postulado por sus vecinos de las Sierras.

También instó a los pobladores a participar del Concurso de Tejido al Telar y en Cuero en la provincia, donde llegaron vecinas de las Sierras por insistencia del “maestro”. “Más que docente somos una parte de la comunidad”, reconoce mientras se rie.

A fines del 2021, Javier sufrió una quebradura y detectaron quue era celíaco, por lo que su salud requeria de atención y solicitó al ministerio de Educación un traslado. “Ya estoy un poco grande y no puedo hacer el camino en moto, asi que me vine para Iglesia”, señala. Sin embargo, se mantiene firme en la educacion rural, puntualmente en escuelas albergues.

La escuela que hoy lo tiene como director y maestro es la Escuela Albergue Miguel Cané, ubicada en el paraje cordillerano de Bauchazeta, Iglesia, a unos 3000 metros de altura y a 230 km de distancia de la Capital de San Juan. Se traslada hasta allí en camioneta y vive en comunidad por 10 dias.

“Tenemos muchos planes aquí, estamos haciendo una huerta y tenemos proyectos para ir desarrollando con la comunidad mas adelante”, dice Javier al tiempo que destaca que “me encariñe rapido con los chicos”.

La pandemia ha dejado mucho para evaluar y trabajar en educación, por lo que remarca que lo primordial, es que los chicos lean y escriban. “La pandemia nos puso patas para arriba, fue un año sin contacto con los chicos y el otro de manera intermitente, necesitamos volver a regular esto”. señala.

Finalmente este docente rural, destacó que “la docencia hoy es un trabajo que uno puede elegir, antes era para muchos la unica elección para trabajar. Entonces hay como todo trabajo, requiere de vocación pero ademas y sobre todo de valores, que es lo que uno transmite, porque formamos a chicos y es muy bonito verlos en sus vidas”.

“El país atraviesa momentos muy difíciles, pero debemos lograr generar maneras de valorar el trabajo de los docentes”, finalizó como deseo para todos sus colegas en este dia del maestro.