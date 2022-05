Leonardo Torres, el asistente agredido: “La sociedad está muy violenta”

El primer asistente del partido Carpintería-Árbol Verde, que fue golpeado por dos jugadores arbolinos, rompió el silencio y contó lo sucedido en Pocito.

Dolido y triste al mismo tiempo. Resignado por los hechos de violencia que siguen sucediendo en el fútbol local. Esta vez le tocó a él por primera vez en su trayectoria.

El domingo el local Carpintería enfrentaba a Árbol Verde por la fecha 14 del torneo doméstico. Sobre la hora el “Celeste” marcó el gol de la victoria (2-1) y tras la conquista los futbolistas arbolinos estallaron de bronca. Se fueron encima del primer asistente Leonardo Torres para reclamarle posición adelantada.

Ahí se produjo el hecho de violencia. Dos jugadores visitantes golpearon al juez de línea e inmediatamente el árbitro Sebastián Fernández suspendió el partido.

Al salir de la cancha Torres radicó la denuncia en la comisaría en la Central de Policías.

Una semana atrás un periodista deportivo fue agredido por hinchas de Árbol Verde en el Cabot.

“Yo era el primer asistente. El hecho ocurrió en el final del partido. Carpintería hace un gol legítimo sobre la hora y se pone 2 a 1 arriba. Ahí se me vienen los jugadores Árbol Verde a reclamarme posición adelantada. El gol fue legítimo. Me insultan y me pegan. Uno un golpe de puño y el otro una patada. Después llegó la policía y los contuvo. En 11 años de trayectoria es la primera vez que me pasa algo así”, relató.

Torres ya pasó otros sofocones con el equipo del Barrio Cabot.

“Fui muchas veces a Árbol Verde y sé cómo son las cosas, ya los conozco. El tema en la cancha de Árbol Verde no es la entrada, sino la salida. Es una cancha muy complicada. Lamentablemente la sociedad está muy violenta y lo traslada a la cancha”, sigue narrando.

Lo sorprendente es que según Torres, ningún dirigente “de Árbol Verde se comunicó conmigo, sí de la liga recibí llamados”.

Leonardo Torres, agredido por jugadores del Arbolino en Carpintería, contó la pesadilla que vivió en apenas unos segundos.