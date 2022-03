Leonardo Corti: “El empate era lo más justo”

Sostuvo el arquero del Bohemio Leonardo Corti, tras la derrota 2-1 ante Colón de Santa Fe por Copa Argentina. El Bohemio perdía 2-0, descontó y estuvo ahí de la igualdad que podría haber forzado los penales.

Para aplaudir de pie. Peñarol estuvo muy cerca de la hazaña. Perdió 2-1 ante Colón de Santa Fe y quedó eliminado de la Copa Argentina en Rafaela.

El arquero del Bohemio, el ex verdinegro y una de las figuras, Leonardo Corti analizó el partido y se mostró muy conforme con el rendimiento, a pesar que el equipo de Chimbas llegaba sin ritmo futbolístico.

“Íbamos preocupados porque veníamos con un sólo amistoso ante San Martín, llegábamos con poco ritmo de partidos. Pero estuvimos a la altura, creo que lo más justo era un empate”, arrojó el “Colorado” que tuvo varias intervenciones importante en el primer tiempo.

“Me sentí bien en el arco, con confianza. Desde diciembre que no jugaba con San Martín”.

Para el “1” bohemio los primeros 30 minutos del partido “sufrimos, ellos se nos vinieron encima. Después lo controlamos y el empate era lo más justo”.

Desde que se conoció el rival de Peñarol en la Copa Argentina, El equipo sanjuanino se enfocó en este encuentro histórico.

“Nos mentalizamos todo este tiempo en este partido. Suele pasar que en estos partidos das un plus y luego en el torneo bajas un poco. En el viaje de vuelta hablamos de eso y nos propusimos no bajar este nivel. No sabemos si vienen más amistosos, porque estábamos muy enfocados en este partido. Dejamos una buena imagen, nos faltó poco”.

Peñarol terminó el partido en el área del Sabalero, que terminó colgado del travesaño.

“A los equipos de Primera les suele pasar esto, porque sienten que ellos tienen la presión de ganar el partido. Estuvimos a la altura”, sentenció Corti que después de comer banco en San martín durante mucho tiempo, encontró su lugar en el Bohemio.

Luchar por una titularidad le dio más confianza y lo demostró en el encuentro ante el Sabalero. El arquero respondió y tapó varias jugadas claves que le dieron vida al cuadro de Chimbas.

Después del tremendo desgaste físico, Peñarol ya se enfoca en el inicio del torneo Federal A que arrancará el próximo 27 de marzo.

La semana que viene saldrá el fixture y los partidos. El Bohemio volverá hoy a los entrenamientos en el Ramón Pablo Rojas.