Le pegó a su hijo con un cuchillo por un pan

Le pegó a su hijo con un cuchillo y ahora lo condenaron.

Un terrible caso de violencia familiar salió a la luz este miércoles en San Juan. El hombre ya fue condenado, pero la historia que hay detrás del caso, es tremenda

Según informan las fuentes judiciales, el 8 de octubre pasado por la tarde, un nene fue brutalmente castigado por su papá. El hecho ocurrió en una casa de Zonda.

Todo salió a la luz cuando Giselle Peralta estaba en compañía de su hijo de cinco años. La mujer observó que nene tenía una marca en la mano izquierda, en el dedo meñique.

Cundo le preguntó que le había sucedido, el menor le contestó :”mi papá no me dejó sacar pan y me pegó con un cuchillo en la mano”.

Este miércoles Juan Carlos Hernández, papá del menor fue condenado a 6 meses de prisión condicional, por lo tanto, no irá a la carcel, mientras no cometa un delito en ese lapso de tiempo.

Para tener en cuenta: ¿Qué es la violencia intrafamiliar?

La violencia intrafamiliar es entendida como toda acción u omisión cometida por algún miembro de la familia en relación de poder. Esto es sin importar el espacio físico donde ocurra, que perjudique el bienestar, la integridad física, psicológica o la libertad y el derecho al pleno desarrollo de otro miembro de la familia.

Quedan comprendidas dentro de ella las violencias física, sexual, psicológica y económica, sea que se presenten de manera conjunta o no.

La violencia económica incluye también la negación a cubrir necesidades alimentarias para los hijos o gastos básicos para la supervivencia del núcleo familiar conviviente, así como el control de gastos o ingresos.

Prevención

Personal civil y militar de las Fuerzas Armadas y sus familiares cuentan desde 2007 con los Centros de Prevención y Asistencia a la Familia en Situación de Riesgo que abordan problemáticas relacionadas con la violencia intrafamiliar.

La creación de estos centros preventivos entró en vigencia a través de la Disposición Permanente Nº 04/07 de la Dirección General del Personal Naval. La atención está a cargo de un equipo interdisciplinario de profesionales que brindan prevención y asistencia a la familia ante diversas situaciones de conflicto.

Este grupo heterogéneo de expertos conformado por médicos, psicólogos, asistentes sociales y abogados, enfrentan esta problemática capacitándose periódicamente con diversos cursos, seminarios, conferencias y congresos.