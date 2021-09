Le mataron a su hijo en un accidente y ahora busca a tres testigos

Desde hace dos años, Estela Liliana Delgado transita con mucho dolor y tristeza la trágica muerte de su hijo Claudio Agustín Flores, quien en ese momento tenía 13 años y fue atropellado un por automovilista en el departamento Pocito.

La mujer tampoco descansa desde aquel día ya que reclama que se haga Justicia por aquel siniestro que le arrebató la vida de su pequeño.

“La causa judicial está en trámite pero necesito conseguir tres testigos. Voy todos los días a Pocito, a la zona donde se produjo el accidente que mató a Claudio. He conversado con varias personas pero nadie quiere declarar”, contó Estela.

“Solo necesito que tres testigos digan los que vieron. No pido nada más. No tengan miedo para declarar. Lo que quiero es que Cristian Rodríguez, la persona que atropelló y mató a mi hijo sea condenado por lo que hizo”, imploró la mujer.

El lamentable hecho, ocurrió el 16 de septiembre de 2019. Claudio Agustín Flores (13) y su hermano Juan Leandro Mercado (14) habían salido de la escuela SARN y habían tomado el colectivo de la empresa Mayo, Línea 16, interno 152 para volver a la casa.

El chofer los hizo descender en Mendoza entre calles 8 y 9 en Pocito y los niños pasaron por delante del ómnibus. Claudio empujó a su hermano para evitar que un automóvil Chevrolet Prisma de color blanco que apareció de pronto, lo atropellara pero él se llevó la peor parte, murió en el acto al ser embestido por el conductor de ese vehículo que era Cristian Rodríguez.

Este joven tenía 26 años y quedó vinculado a una causa caratulada como Homicidio Culposo en el Quinto Juzgado Correccional.

Como consecuencia del impresionante accidente, el auto del joven se incendió y hasta pudo causar la muerte del conductor en ese momento que por suerte se salvó.

Estela Delgado señaló que en ocasión del fatal accidente vial, los efectivos de la Seccional Séptima no recabaron datos de testigos por orden del juez que intervino.

“Y ahora me están pidiendo de la Justicia que debo llevar al menos tres testigos y me encuentro con que nadie quiere hablar. Pido por favor, que alguna persona me ayude porque Claudio todavía no descansa en paz y yo quiero que quien fue responsable de la muerte de mi hijo sea condenado como corresponde”, insistió la mujer.

La mujer afirma que las pericias que se le hicieron al auto que atropelló a su hijo indicaron que conducía con exceso de velocidad y que en su declaración el acusado ha manifestado que ‘no lo quiso matar’. Pese a ello, el testimonio de los testigos es sumamente importante para avanzar en la investigación judicial, por eso, Estela solicita que quien pueda colaborar con la causa se comunique a este número 264 5199111.