“Le facilitamos los caminos para que puedan terminar los estudios”

La idea es facilitarle y allanarle el camino para que los sanjuaninos que por diferentes motivos se vieron obligados a abandonar los estudios, puedan retomarlos a través de la inscripción en el plan nacional FINES.

Por algún motivo, económico, social o de distancia, los sanjuaninos se vieron obligados a abandonar la escuela, pero que con el paso del tiempo, decidieron retomar los estudios y volver a tener la posibilidad de vinculare nuevamente con las escuelas.

No muchos veces esa revinculación con los estudios suele ser tan fácil, por la conectividad, por el tiempo o simplemente porque carecen de conocimiento para poder hacerlo.

De ahí que Facundo Bustos, uno de los jóvenes que integran el Instituto Tecnológico de Rawson de y como Asociación Civil y de Bibliotecas Populares, están brindando un servicio para todos estos sanjuaninos que quieren volver a estudiar. Por ese motivo dispusieron que serán ellos los encargados de brindar ese asesoramientos para que puedan inscribirse en el programa nacional FINES, que simplemente significa Finalización de los Estudios.

“Soy presidente de este instituto que es una institución civil sin fines de lucro y que integramos varios jóvenes y voluntarios que tienen como único objetivo ayudar a la gente que, por diferentes motivos tuvo o tiene dificultad para poder conectarse e inscribirse en este plan a nivel nacional. O porque no tienen conectividad, porque es un trámite que a lo mejor con el teléfono celular no lo pueden efectuar o por otros motivos. Entonces nuestra función es allanarle el camino y nosotros mismo somos los que le iniciamos el trámite on line”.

“Recordemos que el Plan FINES es una posibilidad para que mayores de 18 años puedan volver a reinsertarse en las escuelas, que quieren terminar sus estudios secundarios, o porque adeudan alguna materia y quieren terminarlo. Todos ellos pueden inscribirse y que a partir de marzo podrán formar parte de este retome de la educación publica o para que puedan terminar el nivel secundario que es tan importante.”

“Hace una semana que hemos comenzado a trabajar en esto y ya hemos tenidos más de 700 consultas telefónicas de gente que quiere retomar los estudios Venimos haciendo diferentes operativos y hemos comenzado en la zona de Médano de Oro y el Medanito. Ya hemos inscripto más de 30 personas entre ellas personas mayores que han terminado la primaria pero no la secundaria y lo hemos animados para terminar ese ciclo, por eso nosotros le facilitamos esa inscripción WEB”.

“Y como ya estamos a punto que las inscripciones se cierren, vamos a realizar un operativo en Rawson en la plazoleta del Barrio de Los Plásticos (calle Dr. Ortega ante se San Miguel), simplemente cn el DNI y tienen por casualidad un certificado escolar para saber hasta que grado o año llegaron y listos. Después si hay que completar una serie de requisitos que en su momento les pedirá”, dijo finalmente.