Le dieron el equipaje a otro pasajero y aún no logra recuperarlo

Un joven viajó a Mendoza y al regresar a San Juan, en la Terminal de ómnibus, advirtió que uno de sus dos bolsos le fueron entregados a otra persona que había descendido en el departamento de Sarmiento.

Se trata de Gonzalo Ávila, quien relató su experiencia y expuso su reclamo en el programa Diario 35 que se emite por Zonda TV.

El joven, quien se dedica a la reparación de celulares, contó que todo ocurrió el 9 de abril pasado, él venía de Mendoza, ya que había ido a realizar un curso y traía dos bolsos con ropa y herramientas.

“Al llegar a San Juan me di cuenta que de dos bolsos que había llevado, uno era con ropa y otro con todas las herramientas de trabajo, me faltaba uno. Todos bajaron sus equipajes pero me faltaba el de las herramientas y sobraba un bolso.

Aparentemente, un pasajero se bajó en Media Agua y le entregaron mi bolso por una confusión. Supuestamente, no corroboraron nada con los ticket. Yo aún conservo el mío. Lo tengo como comprobante de que no me entregaron mi equipaje”, afirmó Ávila.

El joven viajó en una unidad de la empresa Autotransporte San Juan Mar del Plata.

“Yo hice el reclamo en la empresa y la denuncia policial la haré hoy, porque en su momento no me la quisieron recibir porque no era un delito. Había sido un intercambio de bolsos, una confusión de la empresa. Al pasar el tiempo ya si es un delito. Quien tiene mi bolso no tiene intenciones de devolverlo”, sostuvo.

Destacó que “quien tiene mi bolso, no quiere entregármelo porque al día siguiente de lo que sucedió, le borró los contactos a uno de los celulares que había el interior”

Ávila llevaba sus herramientas de trabajo ya que se dedica a la reparación de celulares. “Tengo invertido mucha plata de los años que llevo trabajando. Tenia celulares rotos y dos en funcionamiento y las herramientas. El valor estimado es de 70 u 80 mil pesos, sin eso no puedo trabajar”, manifestó el perjudicado.

El joven aseguró que en la Seccional Quinta no le quisieron recibir la denuncia por lo que ahora intentara concretar ese trámite policial.

Además, afirmó que también hizo su reclamo en Defensa al consumidor por el supuesto mal servicio de la empresa de colectivo.

Ávila denunciará a la mujer, que por ahora, tiene su bolso dado que conoce sus datos personales. “Se que descendió en Media Agua y que próximamente viajará a Buenos Aires”