«Le di pastillas para que no se despierte mas»: amenazó a su ex con matar a su hijo

El hombre grabó la llamada, la denunció y la condenaron, pero zafó de ir al Penal.

Un aberrante caso de amenazas salió a la luz este viernes en San Juan cuando la Justicia condenó a una mujer de apellido Borzoti a 6 meses de prisión de cumplimiento condicional por amenazar a su ex pareja con matar al hijo que ambos tienen juntos.

De acuerdo a lo informado por las fuentes judiciales, el denunciante tiene un hijo de 4 años, fruto de la relación de pareja que tuvo con la condenada. Dejaron de convivir aproximadamente hace dos años, pero han tenido idas y vueltas. pero el pasado 19 de septiembre aproximadamente a las 20:30 hs recibió un llamado telefónico de Liliam (llamada que grabó) en la cual ella le manifestó «…voy a hacer que F. tome pastillas así no se despierte más». Él cortó el llamado, pero después ella le envió mensajes de texto diciéndole «voy a matar a F. y después me voy a matar, te vas a arrepentir, te va a doler, y vas a llorar, me voy a marchar por mi hijo, le di pastillas a F. para que no se despierte.

Además agregó: «anda a llorar por la puta que te tiene mal, porque tu hijo si se muere es mucho mejor para vos, hijo de puta», es por ello que en forma inmediata, el hombre se dirigió a esta UFI Cavig a realizar la denuncia alrededor de las 21:30 hs. mientras se encontraba en la sala de recepción acompañado por su madre, ella recibió un llamado a su celular de parte de Bortolozi, al atender puso en alta voz y escuchó que su ex pareja dijo: «ya lo hice, ya lo maté».

En ese momento, el personal policial y fiscales de esta UFI, se hicieron presentes en la casa de la mujer en el que se encontraba con su hijo en el primer piso del departamento. Luego recibió el llamado de una fiscal de esta UFI, donde le pidió que se presente en el domicilio a buscar al niño, posteriormente. No es la primera vez que tiene problemas con su ex pareja, en otras ocasiones ya lo había amenazado a él, y también con matar a su hijo.

Este viernes fue condenada a 6 meses de prisión condicional.