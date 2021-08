Le crecen las garras

En su primera experiencia en un torneo con Las Leoncitas, la sanjuanina Victoria Del Carril la rompió. Ayer en la aplastante victoria 11-0 sobre Trinidad y Tobago marcó dos goles. Con este resultado la Selección terminó en el quinto lugar.

De Patita a Leoncita. De la “U” a la Selección argentina juvenil de hockey sobre césped. Victoria del Carril la descosió en el Panamericano que se disputó en Chile, su primer torneo con Las Leoncitas. Jugó algunos minutos en el debut ante Uruguay (1-1), luego volvió a ingresar en la derrota (1-0) frente a Canadá y ayer, en el último partido, la rompió. En la goleada 11-0 sobre Trinidad y Tobago Vicky marcó dos goles y cerró una experiencia inolvidable con la Albiceleste, que con este triunfo culminó en el quinto puesto en el certamen.

Debido al tropiezo ante las chicas canadienses, Las Leoncitas se quedaron sin poder clasificar.

La goleador de Las Patitas entró por la ventana a este Panamericano. El destino quiso que esté y demuestre su enorme talento.

Su historia en la Selección femenina comenzó a principios de este año. La convocaron para un preseleccionado y luego en el corte de la lista quedó afuera. Ella se siguió esforzando y tuvo su recompensa. Debido a un brote de Covid en el plantel titular, el entrenador tuvo que recurrir al equipo alternativo. Vicky y varias chicas mendocinas que habían quedado relegadas, fueron citadas para competir en el Sudamericano.

Si bien las chicas argentinas están acostumbradas a pelear por el primer puesto, tuvieron una digna actuación con un triunfo, un empate y una derrota.

En el partido de cierre ante Trinidad y Tobago, la jugadora sanjuanina, integrante del Programa Alto Rendimiento de la Secretaría de Deportes, marcó el 4º y el 6º gol. La apertura del marcador llegó por intermedio de Emilia Bazzana, que fue la goleadora argentina con 4 conquistas. Los cinco goles restantes llegaron por intermedio de Amparo Correa (2), Martina Gabutti, Sol Guignet y Martina Giacchino. Es una selección que no tuvo tiempo de adaptarse a las contingencias, pero que fue paulatinamente mejorando su rendimiento. Además representó una experiencia única para este grupo, que a pesar del esfuerzo, no pudo llegar a semifinales: “Destaco mucho nuestra actitud, fuimos de menor a mayor, me quedo con eso y lo hermoso de vestir la celeste y blanca y representar a mi país”, comentó Victoria desde Chile.

A Vicky del Carril le crecen las garras.

EMOCION TOTAL EN VICKY

A punto de emprender el regreso a San Juan, Vicky Del Carril manifiesta sus emociones tras su primera experiencia en Las Leoncitas. “Esta experiencia es única e inolvidable. Es un sentimiento y un orgullo poder representar a un país, me siento una privilegiada. Defendí los colores con el corazón y lo disfruté. Es todo muy loco y muy rápido, no se le puede reprochar nada a este equipo, que tiene tres días de práctica. Y los goles fue como hacer un cierre perfecto del torneo, no me lo esperaba. Esta experiencia es algo hermoso e inexplicable”, sostiene una emocionada Vicky Del Carril.