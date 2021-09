Laurita Fernández y Nicolás Cabré, reconciliados

Laurita Fernández y Nicolás Cabré volvieron a reconciliarse luego de haber anunciado su separación el pasado 3 de mayo. La conductora de El Club de las Divorciadas (El Trece) y el actor decidieron darse una nueva oportunidad tras sufrir varias crisis en su relación.

Fue Ángel de Brito quien, a través de su cuenta de Instagram, confirmó la noticia de la vuelta de la pareja. El conductor de Los Ángeles de la Mañana se sometió a las preguntas de sus seguidores y fue ahí quien alguien le preguntó: “¿Laurita volvió con Nicolás?”. La respuesta de Ángel fue concisa y contundente: “Sí”.

El pasado 3 de mayo, Laurita Fernández estaba cerca de debutar como conductora en El Trece cuando decidió anunciar la separación en Instagram para así evitar que le pregunten sobre el actor en algunas de las entrevistas que iba a dar para promocionar el programa. “Nos queremos mucho, fueron tres años hermosos”, fue la frase que eligió Laura para admitir que su relación sentimental con Cabré terminó.

En ese momento, la bailarina dialogó con Ángel de Brito, y este expuso parte de la charla que tuvieron. “Pensé en vos el día que me separé. Dos días antes me preguntaste si estábamos juntos, y a los dos días terminamos”, le dijo la actriz al periodista de espectáculos.

“Sos un fucking brujo. Igual todo bien, terminamos muy bien. Pero veníamos con diferencias y la mejor decisión fue esta, cada uno seguir con su camino”, aseguró Laurita Fernández en su conversación con quien fuera su compañero de conducción en el Cantando 2020.

“Si hubiésemos estado en el Cantando, te habrías dado cuenta inmediatamente porque estuve triste”, le dijo la también ex de Federico Hoppe y Federico Bal al presentador de LAM, que agregó que tanto ella como Cabré “estaban con energías diferentes”.

La historia de amor de Laurita Fernández y Nicolás Cabré

Luego de que Griselda Siciliani se retirase de la producción musical, Sugar, en el Lola Membrives durante el año 2018, quien asumió el rol protagónico fue Laurita Fernández y logró ser taquilla de calle Corrientes con un éxito indiscutible, de la mano de su actual pareja, Nicolás Cabré y Federico D’elía.

Fue por entonces, cuando el actor – que interpretaba a una mujer en la obra- y la bailarina, comenzaron a verse involucrados en rumores de un incipiente romance que nacía entre ambos. Si bien por aquel momento ambos lo negaban, el tiempo terminó dándole la razón a las conjeturas sociales y mediáticas que los involucraban en un vínculo, el cual se veía a la legua que trascendía a una mera conexión laboral.

Cuántas veces se separaron Laurita Fernández y Nicolás Cabré

Luego de estar un año en pareja, pasar por un largo período de distancia y de caminos separados, Cabré y Laurita se dieron cuenta que necesitaban darse una segunda oportunidad, ya que había amor entre los dos, por lo que en octubre de 2020 volvieron a mostrarse de la mano en los supermercados, y no se ocultan en las redes; muy por el contrario, Laurita ha compartido momentos románticos con su pareja.

En enero de 2021, Fernández, en diálogo con Los Ángeles de la Mañana (El Trece), reveló detalles de la última separación que habían tenido: “Eran otras cosas de la convivencia y el encierro que a él principalmente le afectó mucho el humor, porque es una persona que necesita gastar energía”, cerró sin pelos en la lengua, develando la verdadera causa del “adiós” que se dijeron a comienzos del 2020.