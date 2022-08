Laura Zini (Centro Comercial): “la actividad comercial en SJ, cayó un 3,5 en julio

Como ocurre a lo largo de los años, el Centro Comercial de la Ciudad de San Juan, realiza de forma mensual, durante la primera semana de cada mes, un relevamientos de como ha sido la variación en la actividad comercial en lo que es el microcentro propiamente dicho, teniendo en cuenta, primero, la localización del local comercial y segundo el índice de la variación de precios.



En los datos relevados, por ejemplo se puede decir que el 65% de los comercios encuestados muestra claramente una disminución de las cantidades de ventas en un porcentaje del 3,5% en el mes de julio, respecto al mismo mes pero del 2021; un 25% manifiesta haber mantenido los mismos niveles de ventas que el año anterior, y un 10% reporta un aumento del 5% en sus cantidades de ventas respecto a julio de 2021.

En los nuevos datos relevados por la Cámara, se puede concluir que el 60% de los comercios encuestados manifiesta una disminución del 3,5% en las cantidades de ventas del mes de julio respecto del mes de junio de 2022; un 15% del comercio evidencia un mantenimiento en las cantidades de ventas en el análisis de variación mensual; y un 25% manifiesta un aumento respecto a junio, de un 9% intermensual promedio.

Quien hizo un balance de la difícil situación que atraviesa la actividad comercial en la provincia de SJ, tras realizar un relevamiento de la actividad comercial es Laura Zini, quien entre otras cosas manifestó a Zonda Diario.

Laura Zini destacó que “en cuanto al principal problema que tienen los comerciantes es la imposibilidad de reposición de mercadería al momento de vender. La demanda existe pero no se puede atender. Pero también existe otro motivo como es el margen de los precios de ventas que no están siendo capaces de cubrir los costos de funcionamiento del comercio. Otro de los puntos negativos, es la alta carga impositiva, los costos de los servicios y los alquileres de los locales. Todos estos motivos trae aparejado también la actual de crisis económica y la faltas de políticas, poniendo énfasis fundamentalmente en la falta de stock

de productos, materias primas y mucho menos poder hacer una planificación o acciones comerciales hasta fin de año, siendo una época fuerte en ventas como Navidad y Año Nuevo”.

“Si vemos estos números, te marcan claramente la difícil situación que está viviendo el comercio local. En los primeros 15 días del mes de julio tuvo un pequeño aumento en las ventas como, por ejemplo, en los alimentos, bebidas, materiales de construcción y electrónica, como consecuencia de la suba del dólar, donde la gente salió a comprar. Pero en los últimos 15 días la caída fue estrepitosa en algunos rubros también. Tuvo una caída de 3,5 por ciento si lo comparamos con el mes anterior y casi un 8 por ciento interanual”, dijo por otro lado Laura.

“Pero acá, el principal inconveniente que tienen los comerciantes es que por ahora no existe una clara línea política y mucho menos en los comercial. Estos cambios de ministros no es bueno. Los discursos son una cosa pero la realidad es otra. Y si a esto le sumamos que no hay circulación de efectivo ya que las compras se realizan con tarjetas u otro medio electrónico. Esto tras como consecuencia no poder planificar para más adelante, ni hablar que no poder reponer stock, primero porque te venden al contado o te venden. Otro de los motivos es la falta de planes de financiamientos o créditos que apenas son a 30 días”.

“Los comerciantes tienen las esperanzad que con el Dia del Niño y de la Madre, las ventas puedan ser positivas, pero al poder adquirir mercadería se hace imposible obtener buenos resultados. Y esto trae como consecuencia tener que achicar la mano de obra o perdida de empleos. Y como si fuera poco, altos costos impositivos, alquileres y servicios”

