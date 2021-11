Laura Vera: “hay más de $ 3.000 de diferencia con el informe Nacional”

El informe realizado por el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos), dio a conocer de cuanto necesitó una familia para el mes de octubre y papa poder cubrir el costo de una canasta básica y que ya llegó a los 72.365 pesos. Para contarnos cuales son los números reales que son casi 3.000 pesos más de los se manejan en la provincia, Laura Vera, estuvo con el Diario 35 y destacó lo siguiente.

Laura Vera, de la Asociación Ama de Casa le dijo a Zonda TV: “los números que indica el INDEC, no siempre por no decir casi nunca, se asemejan con los números que se muestran o se marcan en la provincia de San Juan. Hoy, la canasta para SJ para el mes de octubre supera los 35 mil pesos solamente para comida. Aumentó cerca de los 1.100 pesos con relación al mes de septiembre. Hace seis meses que la costo de la canasta ven subiendo y hemos legado hasta los 50.080. Por eso el análisis que hacemos desde la asociación es totalmente diferente al que te muestra el INDEC”.

“Hoy por ejemplo las ama de casa tiene que tener mucha inventiva para poder cocinar bien y gasta los menos posible. Pero han tenido que cambiar la calidad de la comida que no terminan completando las calorías necesarias. Por eso decimos que el poder adquisitivo no va acompañando los aumentos que ven casi a diario y que no se notan o se reflejan en los salarios. Acá el problema es que los alimentas aumentan mas que los salarios”, dijo por oro lado Laura.

“Para poder estabilizar la situación de la familia hay que tomar otras medidas. Por ejemplo el cuerdo de precio se pudo en vigencia a nivel nacional y en San Juan se pudo en funcionamiento casi 20 días después y eso terminó repercutiendo de una otra manera en nuestra provincia”, señaló entre otras cosas Vera.