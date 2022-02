Laura cumplió su sueño de traer su hija venezolana

Días atrás, Zonda Diario publicó la historia de Laura Arroyave quien ofrecía sus servicios de peluquera para traer a su hija desde Venezuela. Consiguió el dinero y luego de varios contratiempos, logró que María Fernanda llegue a SJ.

Zonda Diario publicó el 18 de enero pasado la historia de Lucía Arroyave, una venezolana que escapando a la mala situación de su patria, llegó a SJ el 12 de julio de 2018, tratando de buscar un futuro mejor. Al hacerlo, tuvo que dejar en su tierra a su hija y sus padres. Desde el momento en que llegó a la provincia siempre le envió ayuda a su familia. Ella reconoce que en Venezuela se vive de una manera crítica, el sueldo mínimo en este país es de solo 8 dólares.

Luego de la nota, la gente ayudó y Lucía logró juntar el dinero necesario para comprar el pasaje y que su hija llegue a la provincia. Así lo cuenta la peluquera: “Después de casi 20 horas de viaje, logramos llegar al aeropuerto de Uruguayana en Brasil. Tuve bastantes impedimentos para salir de la Argentina, ya que no tengo las vacunas ni mi pareja tampoco”.

Lucía reconoce que con el susto de no poder regresar, llegaron junto a su pareja al aeropuerto y solamente pensó en correr a abrazarla. “Sentí que estaba en un sueño, no lo podía creer”. Eso sí, no fue nada fácil.

“Se complicó mucho por el tema de los permisos. El primer pasaje lo tuve que cancelar y ahora debo esperar 180 días a que me devuelvan el dinero, ruego a Dios que lo hagan. Una amiga me prestó 400 dólares y compré un nuevo pasaje para que María Fernanda pudiera llegar”, señala.

“Cuando la niña hizo noche en el aeropuerto de San Pablo, una de las escalas, le pedí a una amiga que no la dejara sola y que hablara con ella. Yo necesitaba dormir, llevaba dos días sin dormir por el stress”.

“La niña estaba muy asustada, se sentó en la primera sala de espera, no pegó un ojo, no comió, no fue al baño hasta que empezó a buscar la puerta correcta de embarque”, cuenta Lucía.

“Un ángel estuvo con ella en todo momento, llegaron al aeropuerto en Uruguayana, era una señora que cuando volteó vio a la niña sola y por suerte hablaba español y se quedó con ella. Le cambió el semblante. Ha sido algo increíble hasta que por fin pude abrazarla.

Ahora Lucía le buscará una escuela y juntas, empezarán una nueva vida de esperanza en SJ.