Las vitaminas de nuestra piel

La vitamina C es indispensable para la formación del colágeno. La vitamina A favorece la cicatrización, la suavidad y refuerza las defensas naturales. La vitamina E retrasa el envejecimiento cutáneo, es la vitamina antioxidante principal. Los minerales fundamentales para la piel son selenio, zinc y cobre.

MEJORES VITAMINAS PARA LA PIEL

Vitamina A. Esta es probablemente la vitamina más usada en los productos dermatológicos, Vitaminas del complejo B. La niacina, o vitamina B3, contribuye a mejorar la apariencia de la piel con acné.

Vitamina C

Vitamina D

Vitamina E

Vitamina K

VITAMINAS QUE REGENERAN NUESTRA PIEL



Vitamina E, junto con la vitamina C, es uno de los mejores antioxidantes. Ayuda a combatir el envejecimiento celular. También ayuda a regenerar la piel, por lo que es adecuada para personas que tienen cicatrices, estrías o marcas causadas por el acné.

VITAMINAS PARA NO ENVEJECER

Los nutrientes y vitaminas que tienen un alto poder antioxidante, y por tanto frenan el envejecimiento, son los betacarotenos, las Vitaminas A, C, K y E, las vitaminas del grupo B, en especial la B12 y la vitamina D3.

TIPS QUE AYUDAN A LA REGENERACIÓN NATURAL DE LA PIEL

.Llevar una dieta sana y equilibrada. Manteniendo una ingesta correcta de alimentos, se puede alcanzar una buena nutrición de la piel. Incluye en tu dieta abundantes vegetales, frutas, ácidos grasos, omega 3 y alimentos de calidad.

.Dormir bien y eliminar el estrés: mientras dormimos los músculos se relajan y la circulación es más ligera y fluida. Procura tomar una cena sana antes de dormir y asegúrate de haber ventilado la habitación para permitir la entrada de oxígeno.

.Eliminar los malos hábitos: deja de lado el tabaco y no consumas alcohol en exceso, ya que estos evitan que el cuerpo se recupere pronto.

.Hacer deporte ayuda a la eliminación de toxinas y mejora en el flujo sanguíneo. Comienza a practicar actividades al aire libre, aerobics o zumba, para que el ejercicio resulte divertido.

.Protege tu piel del sol: utiliza protección solar durante el día para ayudar a la piel. En el verano, al acabar la jornada playera, colabora en la noche con el proceso de regeneración de la piel aplicando un after sun.

.Crea una rutina de belleza: aplica una rutina diaria de belleza adaptada a tu tipo de piel. Intenta utilizar agua mineral al lavar tu rostro, ya que el agua normal contiene cloro y reseca la piel.

COMO REGENERAR LA PIEL DAÑADA POR AGENTES EXTERNOS

La piel se expone, cada día, a condiciones meteorológicas que pueden causar irritaciones y daños. Pero además del frío y el viento, existen otros agentes externos que pueden alterar la barrera protectora de la piel. Entre ellos, tenemos:

.Tatuajes

.Quemaduras

.Cicatrices

.Rozaduras

.Sequedad y grietas

Ante estos factores, que pueden alterar la salud de la dermis, es conveniente mantener una buena hidratación, que contribuya a mejorar la función y estructura de la piel, más concretamente, la capa más externa, llamada epidermis.

Siempre ante cualquier duda acudir a su profesional de confianza.