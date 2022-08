Las ventas minoristas en SJ cayeron 5,5% y en el país 3,5%

De acuerdo al relevamiento que publicó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la caída se dio en forma mensual e interanual.

Brusca caída en las ventas minoristas pymes se registraron en el mes de julio tanto en la provincia como en el país. Así lo revela un relevamiento que publicó ayer la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Las cifras indican un desplome en julio del 3,5% anual y 6% mensual a nivel nacional y 5,5% en el provincial.

En el análisis de situación que realizó Marcelo Vargas, delegado de CAME en San Juan, que “si bien nos dan números similares a la media nacional, la caída fue mayor debido que en el rubro ferreterías hubo faltantes de entrega de los productos y durante varios días tampoco hubo precios”. Esto llevó a que no se concretarán ventas, aseguró.

Expresó que en marroquinería, textiles y calzados (indumentaria), también la caída de ventas fue superior al país ya que “no se realizaron las liquidaciones y los outlets de fin de temporada, a lo que se sumó la pérdida del poder adquisitivo por la alta inflación”.

Además, concluyó que en la provincia se acentuó todavía más el despolme “debido a los saqueos del dia sábado 30 de julio en Rawson, que motivo que cerrarán el 80% de los comercios y no se registraran ventas ese dia”.

Ventas nacionales

A pesar del retroceso, en lo que va del año las ventas acumulan un crecimiento del 3,8 por ciento respecto al mismo periodo de 2021.

El informe de la entidad expresó que “en julio, la incertidumbre sobre el futuro de corto plazo, los problemas de abastecimiento y los movimientos atípicos de precios caracterizaron los principales comentarios de los comerciantes relevados”, explicando la notoria caída reflejada en rubros analizados.

El Índice de Ventas Minoristas Pymes (IVM) dio a conocer que cuatro de los seis rubros relevados redujeron en julio sus ventas interanuales.

Los rubros que escaparon de la tendencia general y crecieron en julio (en la comparación interanual) fueron: Farmacia y Perfumería (+3,2 por ciento) y Ferretería, materiales eléctricos y materiales de la construcción (+4,8 por ciento).

El detalle por rubro:

Alimentos y Bebidas: las ventas cayeron 6,2 por ciento en la comparación interanual y 9,3% en la intermensual, medidas a precios reales.

Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles: las ventas de este ramo registraron declives de 4,6 por ciento en la comparación interanual y de 7,6 por ciento intermensual, medidas a precios reales.

Calzado y marroquinería: las ventas en julio disminuyeron 2,5 por ciento anual y 6,2 por ciento mensual, medidas a precios constantes.

Esta caída representa la más importante contabilizada por este sector desde la recuperación económica post pandemia.

Farmacia y perfumería: a diferencia de los rubros anteriores, las ventas en julio crecieron 3,2 por ciento interanual, aunque bajaron 4,4 por ciento en la comparación mensual.

Ferretería, materiales eléctricos y materiales de la construcción: las ventas subieron 4,8 por ciento anual en julio (a precios constantes) pero descendieron 2,1 por ciento en la comparación mensual (vs junio 2022).

Textil e indumentaria: las ventas declinaron 12,7 por ciento anual en julio y 4,9 por ciento en la comparación mensual. Fue el rubro de mayor retracción y es el tercer mes consecutivo en que caen las ventas.

CAÍDA DE VENTAS EN SJ

5,5

EN EL PAÍS

3,5