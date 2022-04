Las ventas aumentan 8% en marzo con relación al 2021. El dato surge del relevamiento realizado por la Cámara de Comercio de San Juan que además indica que el repunte fue traccionado por los artículos escolares y los eventos deportivos de los que fue escenario la provincia.

De acuerdo al informe que elabora todos los meses la Cámara de Comercio de San Juan, las ventas en el comercio local aumentaron un 8% durante el mes de marzo con relación al mismo período del 2021.

El mismo consigna que el incremento estuvo impulsado por los artículos escolares debido al inicio normal del ciclo lectivo, con presencialidad incluida, y a los eventos deportivos que se desarrollaron en la provincia.

Por el contrario, se detectó una sensible baja en las ventas de alimentos y materiales de construcción.

Hermes Rodríguez, titular de la cámara, aclaró que se dio un incremento lógico en la canasta de útiles escolares debido a que el año pasado, mucha gente no compró esos artículos porque ya los había adquirido en el 2020 y no los utilizó por el aislamiento y ante la incertidumbre de saber de la existencia o no de clases presenciales.

El Centro Comercial de la Ciudad de San Juan publicará su relevamiento la próxima semana.

El otro factor clave del crecimiento fueron los espectáculos deportivos que desembarcaron en la provincia, como el XTerra, el Iroman, y un campeonato de fútbol de abogados (contó con unos 1.500 participantes de todo el país), que redundaron en beneficios para el comercio y también para la gastronomía y hotelería.

Por su parte, desde el Centro Comercial de la Ciudad de San Juan indicaron que si bien aún están realizando el relevamiento existe “una meseta de recuperación de ventas que se da porque hay un circulante, pero que no alcanza a cubrir los costos, por la inflación”, según aseguró su titular Darío Minozzi.

Coincidió en que el repunte se dio con la venta de los artículos escolares con ticket de entre $5.000 y $20.000 que se incrementaron con la compra de guardapolvos, pantalones, zapatillas, zapatos y ropa de gimnasia.

Sin embargó subrayó que el resto sigue con un promedio de caída en las ventas entre un 18 y 19% en los comercios comunes.

Agregó que “seguimos con una caída normal y lógica por la falta de capacidad económica por la devaluación e inflación, más allá de la retracción que hay de las ventas con tarjeta de crédito”. Finalmente expresó que “el índice normal condice con lo que está pasando a nivel nacional y ese 4% todavía está por debajo de la curva del 20% que teníamos antes de la pandemia, en 2019.