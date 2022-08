Las tres apuestas sanjuaninas

Facundo Della Motta en el Turismo Carretera, Tobías Martínez en el TC Pista y Joaquín Naranjo en la Fórmula 3 Metropolitana serán los pilotos que representarán a la provincia en un fin de semana bien fierrero.

El Villicum será el escenario que reciba una vez mas a la mejor categoría del automovilismo argentino y sudamericano.

Durante años solo miramos a través de la televisión, pero desde la creación del Circuito Villicum la historia se hizo realidad.

Hoy es común tener las carreras del automovilismo sin importar la categoría.

Desde hace algunos tenemos el honor que se corran las competencias mas importantes del país. Hoy el TC disputa el Desafío de las Estrellas y es la tercera vez que se corre en Albardón.

San Juan es tierra de buenos deportistas y lo demuestra desde hace varios pero la revolución deportiva potenció a los pilotos.

Facundo Della Motta el mayor de los tres que correrán este fin de semana llega con sensaciones encontradas y diferentes a las que viven Tobías Martínez y el juvenil Joaquín Naranjo.

Altibajos para Facundo

Con el Dodge que prepara el equipo A&P Competición y el 44 en el costado de la puerta no ha logrado en esta temporada ensamblar lo que pretendía y la mala suerte lo ha perseguido con toques y algo que se rompe.

“Creo contar con un buen auto, estamos trabajando junto al equipo A&P y esperemos tener un lindo auto el fin de semana y cerrar una buena carrera” comento Facundo que largará su 47° en el TC.

En franco ascenso

Tobías Martínez encaró este 2022 con la misión de tomar la experiencia necesaria antes de pasar el último escalón hacia el TC.

“Esta carrera la voy a tomar como una revancha del año pasado, que si bien anduvimos bien, no tuvimos la suerte de salir campeón, pero ahora a tratar de sumar algunos puntos, ya que tengo la posibilidad de conocer más el circuito y tratar de sumar para entrar a la copa de plata”

Esta será la 9° carrera en la categoría y será la cuarta vez que corra en el Villicum. Empezó a los tropezones pero con el correr las fechas mejoró hasta conseguir un podio en Rafaela en la última carrera.

El futuro en marcha

Joaquín Naranjo, el pibe que la rompe entre los grandes en el Karting a nivel nacional apostó en el 2022 a esta escuela del automovilismo como la Fórmula 3 Metropolitana.

Corre con el número 83 y llega a esta carrera de San Juan para su debut absoluto en el Villicum y con 13 puntos y el objetivo de seguir aprendiendo.

“La verdad que estoy ansioso pero feliz a la vez por correr en San Juan. Siempre me tocó venir a este autódromo como espectador y ahora desde una butaca la sensación de felicidad es enorme, además me genera mucha responsabilidad por querer cumplirle a la gente, a los sponsors y al equipo. Así como venimos este fin de semana me conformó con terminar” comentó Joaquín el crack del futuro.