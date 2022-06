Las raras pertenencias de Rocío Oliva en los containers de Maradona. El abogado Mario Baudry reveló que los hijos del Diez se sorprendieron al descubrir contenido íntimo en las cajas con pertenencias de su padre y su ex novia.



La semana pasada, los herederos de Diego Maradona se reunieron por primera vez después de la muerte de su padre para abrir al fin los demorados containers que llegaron de Dubai, que suponían que estaban llenos de objetos muy preciados del Diez.

Así, Dalma, Gianinna, Jana, Diego Jr. y Verónica Ojeda (en representación de Dieguito Fernando), dejaron de lado reclamos y rispideces y se unieron para ver qué había en los contenedores. Sin embargo, se llevaron una gran decepción al ver que en las cajas no estaban los relojes, cadenas de oro y demás tesoros que esperaban encontrar.

Además de que los herederos iniciaron acciones legales para investigar lo sucedido, con lo que sí se encontraron fue con varios objetos personales de Rocío Oliva, de cuando vivía en Dubai con Diego.

“Lo que había está en las actas y son algunas de las remeras de Diego, cosas que tenía en la casa de Dubai. Estaban todas las máquinas de gimnasia que él tenía, su cama”, dijo el abogado Mario Baudry, representante del hijo de Ojeda, de visita en LAM.

“Después había un montón de cosas de Rocío. Pensá que ese contenedor llegó a Argentina cuando ella todavía estaba con Diego. Había ropa, zapatillas, ungüentos médicos, cosas de ella…”, indicó el letrado, sin dar más detalles pero con una sonrisa pícara.

“¿Ungüentos médicos? Te pusiste colorado, Mario. No lo va a decir él, lo voy a decir yo. Había cuestiones eróticas: juguetitos, un CD con imágenes. No eran de Diego y Rocío. No sé a cuál de los dos le gusta el porno, pero estaban en la caja”, intervino entonces Ángel de Brito, picante.

“Había muchos documentos médicos”, siguió Baudry, a lo que el conductor avanzó: “Yo digo juguetitos y él dice documentos médicos”. Y ante la pregunta de qué harán los hijos del astro del fútbol con todas estas cosas de Oliva, Mario dijo que era una decisión de ellos.

“No estuve, pero es una decisión de los herederos. Las cosas estaban ahí. El contenedor llegó cuando ella todavía estaba con Diego, o sea que ella nunca supo que sus cosas estaban ahí. Diego estaba buscando ese contenedor desde hacía un año”, aclaró finalmente la pareja de Verónica Ojeda.