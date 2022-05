Las Pymes constructoras discuten su realidad en SJ

El evento se desarrollará entre hoy mañana y será la primera reunión presencial después de la pandemia que realiza la confederación que las agrupa.

Escribe: Omar Andrada

Con el foco y el interés puesto en los temas que preocupan al sector como la mano de obra, los salarios y los inconvenientes con los materiales, entre éste jueves y viernes se desarrollará en SJ el Foro Nacional de la Confederación de PYMES de la República Argentina.

El evento, que será el primero en forma presencial después de la pandemia, se desarrollará en el Hotel Del Bono Park organizado por la CAEMCO (Cámara Empresarial de la Construcción de San Juan Sociedad Civil).

El titular de la misma, Enrique Velasco, expresó que los principales temas que serán abordados en el foro serán los que más preocupan como la mano de obra especializada, los salarios de los trabajadores, a lo que se suma la falta de materiales con insumos importados o el hierro de bajo diámetro. Además estarán incluídos en la mesa de discusión la incidencia inflacionaria, la escasez de combustibles, fletes y transporte.

Velasco explicó que la Cámara Empresarial de San Juan es integrante de la CPC (Confederación de PYMES Constructoras), y que a su vez es la referente en la rama de construcción de la CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa).

Como la CPC realizará su reunión de directorio estarán presentes los principales empresarios de las distintas provincias. Habrá disertaciones abiertas para todo el público y están invitadas el resto de las cámaras de la provincia como la minera, de la construcción y los colegios profesionales.

Velasco confió que están viendo la forma de participar en la inserción de mano de obra en el emprendimiento de Josemaría, porque las empresas que componen la CAEMCO son todas medianas y chicas. “Por esa condición nos cuesta un poco más por eso tenemos que diseñar estrategias para poder participar”, aseguró.

No obstante afirmó que “en general las PYMES contructoras en la provincia generan el 80% de la mano de obra en trabajos no tan intensivos como obras de arquitectura, barrios y escuelas. Hay más participación en la obra pública y privada que en la minería”, concluyó.

ACTIVIDADES

8,30: Acreditaciones.

9,00: Reunión de directorio.

10: Espacio de diálogo interno de directores.

11,30: Exposición de Paula Fleitas (Mas I Consultora Internacional).

13: Lunch.

15,30: Presentación de disertaciones por el presidente de CAEMCO, Enrique Velasco.

15,40: Presentación de la CPC por su presidente Gerardo Fernández.

16: Palabras del presidente de CAME, Alfredo González.

16,20: Disertación del ministro de Producción, Ariel Lucero: Expansión Productiva – Modelo SJ.

17,20: Disertación del Decano de la Facultad de Aruqitectura, Guillermo Velasco: Alianza-Universidad-Empresa-Estado-Comunidad en la gestión del desarrollo local y nacional.

18: Disertación del ministro de Obras y Servicios Públicos, Julio Ortiz Andino, Energías Renovables.

21: Cena de cierre.

Viernes, 10: Reunión de directorio. Conclusiones y toma de decisiones. Análisis de próximos objetivos.

Enrique Velasco

“San Juan ha sido elegida sede por la estabilidad política y la actividad constante que tiene la industria de la construcción”.