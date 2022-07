Las Panteras buscarán el boleto al Panamericano jugando en San Juan

Entre el 9 y 11 de agosto, el seleccionado argentino de vóleibol femenino, Las Panteras, disputará en San Juan el Torneo Clasificatorio para los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

La Federación Sanjuanina de Vóleibol se encargará de la organización y desarrollo del evento, que además de Argentina contará con los combinados de Colombia y Perú.

El torneo se desarrollará íntegramente en el estadio de UPCN y los partidos comenzarán a las 21. De acuerdo a lo que anunció la Confederación Sudamericana de Vóleibol, el Clasificatorio en San Juan otorgará dos cupos para los próximos Juegos Panamericanos, el evento multideportivo más grande de América y en el que participan los mejores atletas de todo el continente.

Se realizan cada cuatro años y Chile, entre el 20 de octubre y el 5 de noviembre de 2023, será el país anfitrión por primera vez en su historia.

En los Juegos Panamericanos 2019, en tanto, Las Panteras hicieron historia al obtener la medalla de bronce derrotando a la selección de Brasil.

Precisamente, el seleccionado que dirige Hernán Ferraro y cuenta en el plantel con la central sanjuanina Candelaria Herrera (está jugando en la Liga de Francia) llegará a la provincia el 5 de agosto y tiene previsto realizar varias actividades de promoción del deporte antes de entrar de lleno a la competencia.

El cronograma de partidos es el siguiente:

Martes 9/8 Argentina vs Perú 21 hs Estadio UPCN

Miércoles 10/8 Colombia vs Perú 21 hs Estadio UPCN

Jueves 11/8 Argentina vs Colombia 21 hs Estadio UPCN

Luego del clasificatorio en San Juan, el seleccionado argentino hará una gira premundialista por Europa y posteriormente disputará el Campeonato del Mundo entre el 23 de septiembre y el 9 de octubre en Polonia y Países Bajos.

ENTRADAS

Las entradas para el Torneo Clasificatorio costarán $300 (general) y $600 (platea) por día; a la vez que estará disponible un abono para las tres jornadas de competencia que tendrá un valor de $600 (general) y $1.000 (platea).

Se venderán en forma anticipada en la sede de la Federación Sanjuanina de Vóleibol y en los distintos clubes que la integran; mientras que los días de juego podrán adquirirse en boleterías del estadio.