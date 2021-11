“Las mujeres violentas también están contenidas en la rehabilitación”

El objetivo que se sigue desde la Corte de Justicia es que las personas que ejerzan violencia y que sean condenadas por esta situación tendrán que hacer un curso de rehabilitación de sus conductas de manera obligatoria.

Una de las iniciativas que se han desarrollado como política de la Corte de Justicia, es que quienes ejerzan violencia, luego de su sentencia tendrán que hacer una formación obligatoria psicosocial para abordar su problema.

El presidente de la Corte de Justicia, Doctor Daniel Olivares Yapur tras la firma del convenio con la Municipalidad de Rawson para trabajar en conjunto el abordaje de la violencia de género e intrafamiliar dio detalles de como se enfrenta esta nueva etapa contra la violencia de género. En el convenio en cuestión el Municipio se comprometió poner a disposición del Poder Judicial el Dispositivo Municipal de Nuevas Masculinidades que depende de la Dirección de Familia, Género y Diversidad de la Secretaría de Inclusión, para brindar un espacio para trabajar con personas derivadas por el sistema judicial. El espacio de nuevas masculinidades funciona en el Ex Coloso en Rawson y fue inaugurado el 13 de octubre pasado.

Si bien el acuerdo en cuestión con Rawson, solo aborda a hombres violentos, el presidente de la Corte manifestó que “las mujeres que ejercen violencia están comprendidas, por eso hablamos de personas que ejercen violencia y no tanto hablamos de masculinidad. Si bien son en un alto porcentaje los varones los que ejercen violencia sobre la mujer, en los casos que es a la inversa, también van a estar contenidas para su rehabilitación”

Sobre el convenido firmado, Olivares Yapur afirmó a Zonda Diario que “es un granito de arena más en el marco de una política plenaria de la Corte que es la perspectiva de género y que nos preocupaba que también tuviera contención, educación, rehabilitación la persona que ejerciera violencia”. El ministro afirmó que “se le da contención a la víctima de la violencia de género e intrafamiliar, pero nos parecía que todas las personas que ejercen violencia, los jueces al efectuar la condena, también como accesoria, le fijen la obligatoriedad de hacer un curso de rehabilitación y reeducación de sus conductas”.

En ese sentido remarcó la importancia de que Rawson tenga un gabinete técnico profesional “que puede especializarse en dar estos cursos de rehabilitación. Es por esto que por disposición de la Corte, los jueces van a derivar a las personas que ejercen violencia hacia todas las instituciones que estén en condiciones de dar esta rehabilitación”.

El doctor Olivares Yapur sobre el aumento de los hechos de violencia de género en pandemia manifestó que “la actividad del Poder Judicial permite visibilizar lo que antes no se hacía, las denuncias se hacen públicas – no se hace público el nombre de la víctima-, pero ahora tenemos en funcionamiento la unidad Fiscal CAVIG, donde se reciben las denuncias y se procede inmediatamente a darle tratamiento a la víctima y en este caso en la medida que sean condenados se le va a dar la obligatoriedad en la reconstrucción de conductas de las personas violentas”.

Desde Rawson

El intendente Rubén Garcia afirmó que “esto es una pata que venimos a fortalecer con el dispositivo de masculinidades. Con esto cerramos un círculo donde venimos tratando solo a las víctimas y con este acuerdo también se le da asistencia al victimario”.