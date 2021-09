LAS MUJERES QUE POTENCIAN LA INDUSTRIA EN SJ

Cada vez más, se advierte el incremento de las mujeres a la actividad. Se estima que en la Unión Industrial de la provincia, un 20 por ciento de sus integrantes pertenece a ella. Desde el Departamento Mujer y especialmente desde la Red Regional de Industriales, que encabeza Adriana Martignoni, se busca impulsar la creación de nuevos espacios de trabajo en otros sectores del país.

Desde la década de los ‘90, las mujeres comenzaron a abrirse camino en la Unión Industrial Sanjuanina.

A punto tal que en la reciente renovación de autoridades, dos mujeres, acompañadas por muchas más, tendrán la misión de continuar transitándolo con su experiencia y capacidad para lograr la adhesión de sus pares en la actividad industrial que se despliega no sólo en la provincia sino también a nivel regional.

Adriana Martignoni y Adriana Grazziani, están al frente de la Red Regional de Industriales y el Departamento Mujer, respectivamente, de aquella institución.

Por ahora, no hay una cifra exacta para saber con precisión cuántas mujeres se dedican a la actividad industrial local.

Sin embargo, Adriana Martignoni sostiene que: “No hay una estimación certera. El año pasado estuvimos tratando de sacar un número y lo hicimos a través de nuestros asociados. En ese momento, aproximadamente el 20 por ciento, eramos mujeres. Ese porcentual estaba integrado por propietarias de empresas y mujeres que ocupaban cargos destacados dentro de una empresa”

Por tradición o capacidad

Las mujeres del sector industrial de San Juan llegaron al lugar que ocupan en la actualidad por dos causas fundamentales. Algunas lo hicieron por un legado familiar y otras simplemente porque la sociedad las fue insertando a medida que se fueron abriendo nuevos espacios.

En tal sentido, Adriana Martignoni reafirmó aquellas circunstancias.

“En realidad, la sociedad se va abriendo de a poco a esto de que la mujer ocupe un lugar dentro de las empresas. Es un proceso lento. En las empresas no pasa como el sector público.

En el sector privado se llega por capacidad, por ser eficiente desde el cargo o la responsabilidad que ocupa.

A diferencia de la parte pública que establece un cupo. En realidad el cupo fue necesario como para dar un empujón”.

Desde su perspectiva, la empresaria destacó que: “En realidad a las mujeres, el cupo no nos suma, no no da valor. Al contrario creo que ocupar un lugar por una cuestion de cupo nos disminuye. Nosotras como mujeres preferimos ocupar el lugar por capacidad, por responsabilidad y por hacer bien las cosas porque nos gusta trabajar”.

Resaltó que: “En las empresas, durante mucho tiempo, la mujer no era tenida en cuenta era el hombre, el padre, el que se ponía al frente. Pero eso esta cambiando de a poco. Es un proceso”

En ascenso

Indudablemente, el sector industrial ha demostrado que las mujeres van ganando espacios, van demostrando un gran crecimiento en el sector.

“Hemos ido creciendo porque muchas mujeres decidieron seguir una carrera universitaria, una profesión. Eso también nos ayuda a animarnos a trabajar en lo que hemos elegido.

En otras circunstancias, es producto de mujeres que son cabeza de familia.

En términos generales, si no tiene el apoyo de su pareja o no dispone de ese apoyo indiscutiblemente tiene que ingeniárselas para sacar adelante a su familia.

Por eso nosotros consideramos que el Departamento Mujer es muy importante para empoderar a la mujer, entusiasmarla a que se anime a emprender algo”, analizó Adriana.

Contagiar entusiasmo

Desde la Unión Industrial de San Juan, tanto Adriana Martignoni como Adriana Grazziani, están enfocadas en contagiar entusiasmo a otras mujeres para sumarse a la actividad.

“Si es cabeza de familia mueve todo el entramado familiar y a nivel de sociedad se nota muchisimo la presencia de la mujer. Estamos mucho en esto de enfocarnos en entusiamar a las mujeres, en sumar mujeres, en hacer algo, lo que sepan hacer, sobre todo en estos tiempos difíciles. La idea es no no quedarse quietas”, dijo.

Lo que se viene

Adriana Martignoni formó el Departamento Mujer en 2017.

En la actualidad, tras la renovación de autoridades, ella junto a Yesica Galoviche estarána a cargo de la coordinación y co-coordinación de la Red de Mujeres Argentinas, del nodo Cuyo.

El desafío que tendrá de ahora en adelante es armar departamentos Mujer en Mendoza, San Luis y San Juan (ya lo posee). Hasta el año pasado habian solo dos departamentos Mujer a nivel de la Cámara Industrial, uno en la provincia de Buenos Aires y otro en San Juan.

“Trataremos de llevar ese entusiasmo para que se sumen, se animen a generar departamentos. No porque el trabajo de la mujer sea diferente al del hombre, sino al contrario desde un lugar sumamente colaborativo con todos los roles de la sociedad. Por ahi las mujeres tenemos intereses comunes.

Desde nuestra condición de mujeres, muchas veces nos necesitamos y nos potenciamos entre nosotras y vemos una gran necesidad de potenciar a nivel general el emprendedurismo de la mujer en todos los niveles de la economía. Entonces lo que esta pensado es hacer un trabajo intenso puertas adentro de San Juan y trabajar en la region y su conexión con todo el resto de la Argentina”, aseguró Adriana Martignoni.