Las inéditas declaraciones del «hombre gato»

El asesino había tenido un contacto con la prensa en 2019, cuando todavía se desconocían los trágicos hechos de muerte. Favio Roa, el periodista que hizo la nota, revivió su experiencia en la que pasó por varios momentos de tensión.



Tras la condena a Gilad Pereg, más conocido como el “Hombre gato” que asesinó a su madre y a su tía, se publicó una entrevista del año 2019 que el periodista Favio Roa le hizo al hombre, en el momento en el que se desconocían los trágicos hechos de muerte. El reportero revivió su experiencia, en la que pasó por varios momentos de tensión y nervios.

La Justicia había solicitado que la entrevista no se publicara “para evitar que la difusión de ese contenido entorpeciera la investigación”. Ahora se conoció la nota, realizada para la agencia de noticias Télam, en la que Pereg aparece reclamando por la “desaparición” de su madre y su tía provenientes de Israel. Hasta ese momento, no se sabía nada del asesinato.

Gilad Pereg es ingeniero electrónico y en ese momento no maullaba ni decía creerse un gato. Relató que llegó a la Argentina en diciembre 2007, tras dejar Israel porque el país lo «engañó». El supuesto damnificado en ese entonces, afirmaba que lo sucedido tenía que ver con motivos de “odio y venganza” de algunas personas del lugar en el que vivía, en la provincia de Mendoza.

La versión de Pereg

«Ellas quedaron conmigo en encontrarse el domingo a la mañana en su departamento. Entonces estoy seguro de que si fuera por su propia voluntad estarían cumpliendo con el acuerdo y esperándome», dijo Pereg en la nota con Favio Roa. El “hombre gato” argumentaba que «la única opción es que alguien las llevó a la fuerza”, atribuyendo lo sucedido a gente “que vino de Israel y fue tras ellas y quiso hacerles daño”.

«Quiero decirle a mi mamá que la amo mucho y que me arrepiento de pedirle que venga a la Argentina. Nunca tuve que pedirle que venga”, decía Gilad Pereg al periodista en el cierre de la nota. «Gracias por venir, yo estoy muy mal. Hace casi dos semanas que mi mamá está desaparecida, no sé nada de ella, me duele mucho la situación», sostuvo quien puego sería condenado por la muerte de ambas mujeres.

Roa le preguntó a Pereg si tenía armas y éste respondió: “Tengo armas legales con papeles, con licencia de Anmac. Yo compré armas porque acá tengo problemas de inseguridad». Ante la consulta sobre cuándo fue la úktima vez que vio o tuvo contacto con su madre, Pirhya Saroussy (63), y a su tía Lily Pereg (54), el 12 de enero de 2019, contó que desayunaron juntos en el departamento que ambas habían alquilado en el centro de la ciudad de Mendoza.

Luego fueron a la casa de Pereg, ubicada en el predio Roca, donde estuvieron hasta las 21 de ese día. «Cuando llegó a la Argentina, una de las cosas que (mi madre) quería hacer era conocer mi casa, donde yo vivo, las condiciones de mi vida y ver la casa que estoy construyendo para poder vivir mejor», le había contado a Favio Roa.

Momentos de tensión

Alfredo Ponce, el fotógrafo que acompaño la entrevista, fue quien inmortalizó la imagen que recorrió todos los medios. La captura mostraba al “hombre gato” sobre una viga, delante de un montículo de tierra y piedras donde, días más tarde, fueron descubiertos los cadáveres enterrados.

El momento de mayor tesnión se vivió cuando ambos reporteros decidieron irse del lugar, tras la nota. “Pereg no paraba de hablarme. Yo hacía ademanes de despedida mientras me acercaba cada vez más al portón”, relató Roa, quien nervioso por la situación, le pedía al hombre que le abriera la puerta. «No abre», le contestó, y lo invitó a quedarse un rato más. “A los pocos segundos, mientras intentaba ver por dónde salir, empecé a escuchar voces en un idioma que no comprendía, un golpe seco al portón, más golpes, pedradas, gritos”, indicó el periodista.

«¿Qué está pasando afuera?. Hay gente que te está gritando”, le dijo el periodista a Gilad Pereg, quien le contestó: «Son gente que molesta y usted va a ver. Acá la gente hace lo que quiere, viene y hace quilombo”. Los gritos desde el exterior continuaban y llegaron algunos patrulleros, sin tener la certeza si era por los disturbios o porque ya la Justicia tenía la decisión de citar al hombre gato a declarar por lo sucedido.

El 26 de enero, 48 horas después de este encuentro entre Pereg y el periodista, encontraron los cuerpos de ambas mujeres, los cuales fueron desenterrados, uno baleado y otro asfixiado

¡Aviso de Facebook para la UE! ¡Necesitas iniciar sesión para ver y publicar comentarios de FB!