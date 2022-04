Malvinas a 40 años: Las heridas en los ex combatientes

Duilio Dojorti y Fabián Marzzochi contaron sus historia en Zonda TV.

“Los héroes quedaron en las Islas”



Duilio Dojorti, cabo primero al mando de un grupo de 15 personas en Malvinas recordó que llevó a las Islas los poemas y canciones de Don Buena y con esas letras pasaban las noches antes del combate.



“Cuando comenzó todo el combate el 2 de mayo fue durísimo. Ahí uno entiende la razón de acordarse tanto de la madre y de los seres queridos. El bombardeo era muy intenso”, dijo.

“Me quedó en la retina y la memoria fue el coraje con que los soldados enfrentaron la situación”. “El último día de combate fue el 13 de junio, la peor noche. Nos habían cortado la logística y ha ciamos supervivencia”, añadió. Y aseguró que el combate terminó con muchos soldados sin ninguna munición y 7 días sin comer. “No me siento una víctima de la guerra, me siento un soldado como cualquier argentino que podría haber dio a defender las Islas Malvinas”, aseguró.



“Me quedaron los recuerdos de los soldados que quedaron en Bahía Fox”, recalcó emocionado. Duilio dijo que volver a las Islas “fue emocionante”.

“Siempre vamos a los colegios e instituciones a decirles que los héroes se quedaron en Malvinas. Tengo la esperanza de que las Islas vuelvan a la Argentina a través de la diplomacia porque las guerras dejan vidas y destruyen familias”, concluyó.

“Tuvimos que ocultarnos con dolor”





Para Fabián Marzzochi, ex combatiente sanjuanino quien pertenecía al ARA Piedrabuena, esta fecha representa “sensaciones encontradas, por volver a los recuerdos”.



Contó que “después que terminó la guerra en el 82, en el 83 deje la Marina me fui de baja y esos fueron los peores momentos de mi vida”. Indicó que en ese momento “al decir que eras un ex combatiente, te marginaban. Nos llevó a ocultarnos”. “Lloraba muchas veces porque tenias que mentir pero decir que estuviste en la guerra era malo. Hubo mucho abandono de los gobiernos de la época”.



“La mayoría de la flota salió a navegar sin saber que estábamos en guerra”, recordó. Una de las tareas de su nave fue rescatar a los sobrevivientes del ARA General Belgrano. Pero recalca que la guerra “no es un tema que se hable en familia”



Después de la guerra, su vida cambió. Entró a trabajar al Correo, y fue dirigente deportivo. Actualmente es el presidente del Club Rivadavia. Volvió a Malvinas, luego de tomar coraje para realizar el viaje. Su consejo hoy para los jóvenes es “que vivan, sean respetuosos y seamos mas patriotas creo que en los últimos años hemos olvidado un poco eso”.