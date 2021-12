Las expectativas de los diputados electos para el nuevo Congreso

Walberto Allende, Fabiola Aubone y Susana Laciar recibieron sus diplomas en el auditorio Eloy Camus. Se refirieron al camino que emprenderán para representar a la provincia en la Cámara Baja.

Los diputados electos de SJ se preparan para asumir en sus bancas las próximas semanas. Ayer se realizó el acto de proclamación y entrega de diplomas a Walberto Allende, Fabiola Aubone y Susana Laciar, quienes también definieron sus expectativas y anhelos sobre como será la nueva Cámara baja que conformarán.

“Voy a trabajar siempre por los intereses de SJ”, definió en este sentido la actual ministra de Gobierno que en pocos días se va al Congreso. “Hay una serie de comisiones entre las que debo elegir en orden de prioridades pero tienen que ver con los intereses que creo que la gente necesita que debamos trabajar como es medio ambiente, minería, el derecho al trabajo, el transporte por supuesto”, detalló.

“Desde lo personal quiero trabajar en la modificación del esquema tributario. Pero hay que trabajar en una gran mesa de diálogo. También potenciar las economías regionales, trabajar en el cuidado del medio ambiente y en las mejoras y el cuidado responsable en todo lo que viene para la crisis hídrica y la minería responsable”, concluyó Aubone.

Por su parte Susana Laciar apuntó al equilibrio que tendrá con la nueva conformación la Cámara de Diputados.

“Vamos a conformar un Congreso, que como mucho tiempo antes no tenía con un sano equilibrio que requeríamos todos los argentinos”, señaló. “No todos pensamos igual y no es malo pensar distinto, pero si cuando no nos escuchamos y solo se impone una sola voz como hemos visto que nos llaman a consenso y hay mas de 100 DN para trabajar con decisiones ya tomadas. Nosotros queremos trabajar antes para que entre todos podemos establecer las políticas de bien que nos piden los sanjuaninos y argentinos”, añadió.

Además pidió: “restablezcamos la escucha de las bases y quienes nos votaron”.

Para Allende, “va a haber dialogo principalmente”. “Siempre hubo buen diálogo, siempre ha primado la necesidad de consensuar y se va a seguir siendo el camino”, descargó.

“Hay proyectos que tienen que ver con algunos ítems en particular y estas leyes deben salir por consenso. Son las cosas que deben perdurar en el tiempo”, explicó.

Del acto también participó el gobernador Sergio Uñac quien destacó que “los candidatos que hoy juran van a representar los intereses de San Juan en el Congreso Nacional y ha llegado el día en que eso empieza a ser realidad: Walberto continúa pero se suman Fabiola Aubone y Susana Laciar. Más allá del frente al cual correspondan uno u otros tienen que defender los intereses de los sanjuaninos y doy por sentado que será así, así que es un día importante para la provincia”.

