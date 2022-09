Las dos caras de un Chile dividido por el referéndum

El periodista y docente chileno Mario Solís Cid y la empresaria Jocelyn Lizama analizaron, en exclusiva para Diario Zonda, el escenario que viene en el país trasandino, tras el rechazo del 60 por ciento a la nueva Constitución.

Mario Solís Cid (a favor): “El miedo le ganó a las ideas”

El periodista, docente y animador chileno Mario Solís Cid, a favor de la nueva constitución, dijo que “en Chile el miedo le ganó a las ideas y perdimos una oportunidad”.

“El triunfo del rechazo fue categórico, más del 60 por ciento de los chilenos se oponen a este nuevo texto. Ese trabajo ya se perdió, fiel a lo que la derecha establecía y anunciaba, el slogan de campaña era ‘rechazar para reformar’, lo que quiere decir que no iba a haber una nueva constitución sino la misma de 1980”, señaló Solís Cid.

“Yo lo comparo de la siguiente forma: si tengo un auto Ford de 1960 y le cambio el motor, luego el embrague y después el volante, cuando lo quiera vender, voy a estar vendiendo un auto de 1960 igual, no lo podré vender como un auto nuevo y eso es lo que está pasando con esta nueva Constitución. Habrá cambios pero la Constitución de 1980 de la Dictadura seguirá siendo la misma”.

“Acá la sensación es amarga en todos los movimientos sociales, las campañas que se hicieron pierden base, sustento y credibilidad porque la derrota fue demasiado grande y a todos nos golpeó y sorprendió. Podíamos pensar en perder pero no de esa forma”.

“El Gobierno pierde un piso importante y respaldo y eso se nota porque hoy (por ayer) Gabriel Boric citó a una reunión a los líderes de distintos partidos, a los presidentes de las cámaras y la oposición se negó a asistir a esa reunión, en el fondo diciendo: nosotros hablaremos cuando lo estimemos conveniente”.

“A Gabriel Boric el gobierno se le viene cuesta arriba. Esta nueva constitución otorgaba muchas facultades al presidente y posibilidades para poder actuar y ahora cualquier medida que quiera impulsar va a tener que acordar con el Congreso”, dijo.

Jocelyn Lizana (en contra): “El proyecto se escribió con rabia”

La empresaria y ex Concejal de La Serena, Jocelyn Lizana, confiesa que se siente “tranquila que Chile haya rechazado una carta constitucional nueva escrita con rabia y errores graves que atentan contra la unión del país”. Aunque a la vez, “entiende la motivación social de la carta rechazada, que mucha gente siente que su país es injusto, que cuesta educarse, tener salud y acceso a la vivienda por los elevados costos”.

“Estoy a favor que se haya rechazado porque el texto es imposible que se cumpla. Es una historia de amor como se le escribe a Venezuela y luego resulta ser una historia de terror. Se prometen muchas cosas pero es imposble cumplirlas finacieramente. Puedo prometerles muchas cosas a mis hijos pero sin un plan claro no ocurrirá; eso le pasó a Venezuela y casi le pasó a Chile”, destaca.

“Lo más complejo de la Constitución que se prometía es que es un país que pone al Estado en el centro y no al ciudadano. Un país donde el papá estatista tiene que hacerlo todo, eso le quita libertad a las personas y es un error porque implica que habrá once naciones dentro de un mismo país. Y luego viene la pelea por el territorio. Cuando es plurinacional, cada nación dentro de un país empieza a pelear por el territorio y ahí es donde comienzan las guerras civiles. Lo podemos ver a lo largo del mundo y yo no quiero ver a mi país dividido”.

“Yo creo en un país pluricultural pero quiero un sólo país donde todos seamos tratados de la misma manera, con los mismos derechos y deberes y nos unamos”.

“Combinar las fuerzas privadas y públicas siempre será mejor para una Patria que depender de un Estado que se financia de nosotros mismos”, finaliza Lizana.