Las damas definieron los clasificados a cuartos de final

Unión, UVT, Aberastain y Valenciano clasificaron como los mejores cuatro primeros de la fase regular del Sudamericano.

El mejor fue el Deportivo Aberastain, las Naranjitas sumaron 9 unidades producto de tres victorias y una derrota. Ellas estaban en la zona C donde había 5 equipos. Terminaron por delante de Independiente La Florida de Chile.

Unión fue el mejor de la zona A y hoy se confirmó que IMPSA lo acompaña a cuartos de final. En el grupo D, UVT se quedó con el primer puesto por delante de Giol de Mendoza.

En este caso para el ordenamiento final y de cara al armado de los partidos de cuartos de final hubo sorteo de la ubicación y Unión salió favorecido quedando en el segundo lugar de los mejores primeros.

Valenciano y Andes Talleres son primeras y segundas en la zona C.

Los partidos de cuartos de Final son los siguientes

15.00 Estadio Marcelo García: Aberastain vs. Independiente La Florida

17.00 Estadio Marcelo García: Valenciano vs. IMPSA

21.00 Estadio Marcelo Garcia: Unión vs Andes Talleres

15.00 Estadio Aldo Cantoni: UVT vs. Giol