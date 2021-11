Las cuotas de los planes de ahorro de 0 km deben volver a sus valores de enero

El Séptimo Juzgado Civil dio lugar a la medida cautelar solicitada por la Defensoría del Pueblo. Además estableció que se suspendan de los procesos de ejecución de prenda por falta de pago.

La Justicia se hizo eco de la presentación de la Defensoría del Pueblo sobre los reclamo de 160 ahorristas de planes de 0 KM que sufrieron aumentos desmedidos en los valores de las cuotas.

Por ello, el Séptimo Juzgado Civil de SJ admitió formalmente el amparo colectivo presentado por el Defensor del Pueblo, Dr. Pablo García Nieto. Y dispuso la suspensión de los procesos de ejecución de prenda por falta de pago que existieran sobre los planes de ahorro.

Además sobre el importe de las cuotas, se ordenó a las empresas

administradoras de planes de ahorro a retrotraer las cuotas al valor de enero de 2021, con una reducción del 30% en el valor de las mismas, de acuerdo a lo que informó la propia Defensoría del Pueblo.

La presentación se había realizado la semana pasada ante las denuncias que habían presentado muchos ahorristas recurriendo a la repartición.

“Hicimos una presentación de una acción de protección de los derechos de aquellos que suscribieron la adhesión a los planes de ahorro por un 0 Km. basada en que, en su momento, el ahorrista no podía prever que se iba a producir un aumento del 600%, que es lo que pasó, desde julio de

2019 a la fecha”, dijo en aquella ocasión Pablo García Nieto, defensor del Pueblo a Zonda TV.

Ejemplificó que , hay personas que empezaron pagando 3.000 pesos de cuotas y en la actualidad pagan 36.ooo pesos.

Lo que se intentaba es que se retrotraigan los valores de las cuotas a julio de 2019.

También se pedía que el ahorrista tenga libre elección de la compañía de seguros y no que sea impuesta por la empresa. Además, que se suspendan las ejecuciones de deudas por falta de pago.

Ayer al celebrar la resolución de la Justicia, García Nieto indicó que “estas familias ahora no van a tener que optar entre pagar su cuota y el derecho a la vestimenta salud y educación”