Las colonias de verano privadas alcanzan hasta los $7000 por mes

Iniciaron las inscripciones para las colonias de verano, que en su mayoría inician a partir del 13 de diciembre. El pago se puede realizar de contado, por temporada o en cuotas.





Con el cambio del calendario llega el fin de clases y el inicio de la temporada de piletas y actividades al aire libre. Así es que, tras un año de pandemia, esta temporada 2021, vuelve la presencialidad a las colonias con piletas y muchas más actividades recreativas, para niños desde los 3 años hasta los 15 en los clubes privados.

En un relevamiento realizado por Zonda TV, se destaca que los cupos son limitados y las inscripciones en su mayoría iniciaron este 1 de diciembre.

Los costos varían desde $3.900 por mes para socios hasta los $9.000 para no socios. De acuerdo a la institución, hay quienes requieren de inscripción que inician desde los $1.500 para colonias y $2.500 para escuelas de natación. Todos los datos para iniciar las vacaciones.

Los detalles

Jockey Club, inició la inscripción para niños desde los 3 hasta los 15 años. Para socios la inscripción es de $1.500 y $1.900 para no socios. En cuanto a la cuota por mes es de $3.900 para socios y de $4.900 para socios. En cuanto a hermanos, se pueden realizar descuentos de acuerdo a la cantidad de chicos que asistan.

El Complejo de Deportivo el “Palomar”, de la UNSJ, también inició las inscripciones este 1 de diciembre tanto para su Escuela de Verano como también para las actividades de Deporte Aventura. En el caso de la Escuela de Verano, se pueden inscribir niños desde los 4 hasta los 11 años y asisten de lunes a viernes de 9.00 a 13.00. Para Deporte Aventura esta destinado a niños de 12 a 17 años.

En este caso desde la UNSJ, determinaron que se puede abonar la temporada completa en un solo pago para socios desde los $9.000 y para no socios desde $11.250. Estos montos incluyen inscripción y los dos meses de temporada.

Pero también se han organizado planes de pago en tres pagos divididos en inscripción y dos cuotas. Además, se realizaron algunos planes para familias de hasta 4 hermanos. La escuela inicia el próximo 13 de diciembre y se extiende hasta el 25 de febrero.

Desde la UVT, informaron que ya reciben inscripciones para la temporada de verano. La misma esta destinada para niños a partir de los 4 años.

El valor de la misma es de $6.000 para socios y $7.000 para no socios, por mes. En este caso no se cobra inscripción y en se puede consultar por promos para hermanos. La temporada inicia el 7 de diciembre.

Más info de los clubes

El Club Obra Sanitarias, no llevará adelante colonia de verano, pero si su escuela de natación. Las inscripciones tienen un costo de $2500 por persona. La cuota por mes es de $6500.

En Ausonia, la temporada inicia el 13 de diciembre. Los interesados pueden inscribirse a partir del 1 de diciembre y tienen un costo de $4500 por mes para socios y de $6500 para no socios. Las inscripciones tienen un costo de $1500.