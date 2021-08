“Las clínicas están pasando una crisis sin precedentes”

Miguel Rodríguez, presidente de ACLISA, destacó que siguen las negociaciones con la OSP para incrementar las prestaciones. Habrá un encuentro nacional para que se trasladen los incrementos de las obras sociales sindicales y prepagas.

El presidente de ACLISA (Asociación de Clínicas y Sanatorios de SJ), Miguel Rodríguez destacó en Hablemos en Serio por la pantalla de Zonda TV que “ las clínicas y sanatorios están pasando una crisis sin precedentes que se ha provocado a lo largo de los años, no es nuevo es de larga data y fue acompañando la decadencia argentina”.

Indicó que el problema es más fuerte por que “los financiadores no están trasladando los aumentos que se están pactando en el ministerio de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires”

“Tenemos una reunión nacional donde vamos a ver de que manera se puedan implementar medidas para que las obras sociales y las prepagas trasladen los aumentos que han conseguido a los aranceles que están pactados con los prestadores”, indicó.

Rodríguez destacó que la OSP es la única que paga a los prestadores a 15 días. “Estamos en negociaciones que nos anticipó un incremento del 15% para el mes de agosto”, que irá a cubrir el pago de los aumentos salariales de los empleados destacó el dirigente y estimó que este desembolso lo cobrarán recién en octubre.

El presidente de ACLISA dijo que la OSP no reconoce en forma retroactiva los incrementos de los costos. “Creo que son por razones presupuestarias y la OSP tiene sus límites. El señor interventor teme incurrir en déficit. Le hemos pedido que si eso ocurre exista la asistencia del ministerio de Hacienda. Estamos en una situación que la pandemia ha alterado todos los regímenes por los aumentos de costos y del dólar y encima el tema salarial”, explicó.

Agregó que están en un continuo dialogo con la obra social. “Estamos en un difícil equilibrio donde creemos que nos asiste la razón. La OSP y el ministerio de Salud entienden la problemática que tenemos porque ellos también están sufriendo las consecuencias de los aumentos de los medicamentos”, indicó.

A su vez destacó que “estamos negociando y creo que vamos a llegar a buen puerto”. Rodríguez aseguró que este problema de desfinanciamiento se resolvería con la asistencia del ministerio de Hacienda.