Las ciclovías ¿agilizan o perjudican el tránsito?

Ni en las rutas ni en las calles tienen un buen uso por parte de los ciclistas. Los usuarios aseguran que no están en buenas condiciones de transitabilidad y tampoco están bien señalizadas. Sin embargo, están proyectadas varias más.

Escribe: Omar Andrada

Todo el mundo las llama bicisendas. Incluso desde los organismos oficiales, y esto genera confusión entre los usuarios porque existen diferencias entre éstas y las ciclovías.

Las que conforman el Conector Sur, son bicisendas porque pueden ser compartidas al mismo tiempo por ciclistas y peatones ya que están a ambos costados de los carriles para el tránsito de vehículos motorizados. En cambio las que están sobre la Ruta del Sol y Ruta 60 hacia el departamento de Ullum son ciclovías, lo mismo que la que se inicia en Paula Albarracín de Sarmiento y 25 de Mayo y se extiende hasta Las Heras y Córdoba, en Capital.

Están proyectadas otras más, como por ejemplo en la Autopista de la Ruta 40 Norte desde Albardón, pasando por Chimbas hasta la Avenida de Circunvalación que se uniría en el futuro con la que pretende diseñar el municipio de la Capital por Avenida Rawson que se prolongaría a 9 de Julio y por ésta hasta Urquiza. O la que está planificada en la Ruta 54 que se construye en la zona de Matagusanos para vincular la Ruta 60, a la altura del Dique de Ullum, con la Ruta 40.

Con el auge que han adquirido las actividades al aire libre en los últimos tiempos, es común ver en cualquier lugar de San Juan gente que sale a caminar, andar en bicicleta o realizar deportes.

Los lugares más elegidos en el Gran San Juan son la zona del Parque de Los Poetas, las inmediaciones del Autódromo El Zonda – Eduardo Copello y la Quebrada de Zonda. También el Dique de Ullum y hasta el perilago de Punta Negra.

En esos sitios suelen verse gran cantidad de ciclistas que se agrupan y marchan en pelotón, es decir en forma aglutinada abarcando gran parte de la calzada por la que transitan los vehículos motorizados con el consiguiente riesgo de accidentes.

En lo que se conoce como la Ruta del Sol desde la rotonda ubicada en la zona del Dique Nivelador José Ignacio de la Roza, límite entre Chimbas y Rivadavia, existen bicisendas diseñadas al costado de la ruta que se extienden hasta el Paredón del Dique de Ullum.

Pero las mismas no son utilizadas por los que practican ciclismo o mountain bike que abundan en ese sector. Esgrimen que no están en buenas condiciones o están sucias con ripio, material de arrastre cuando llueve, hasta vidrios y no se pueden transitar.

Algo similar ocurre en la Ruta 60 que bordea el Dique y va hacia el departamento Ullum. Ahí en época de verano el tránsito vehicular es muy intenso pero también se suman las motos de los que practican enduro o motocross y gente que sale a correr.

Todos lo hacen por sobre la cinta asfáltica porque la bicisenda está muy deteriorada.

En la intersección de las calles 25 de Mayo y Las Heras se produce un enorme congestionamiento, nos sólo de tránsito vehicular sino de peatones y ciclistas. Es que allí confluyen una rotonda, las ciclovías de ambas arterias y la senda peatonal. Claro allí también hay una sucursal bancaria que suele tener largas colas de jubilados, remises y taxis que trasladan a los mismos y en muchos casos estacionan sobre la ciclovía. Muchas personas que acuden al Parque de Mayo a realizar ejercicios físicos y transeúntes que se dirigen al Centro de Convenciones Guillermo Barrena Guzmán, el Centro Cultural Amadeo Conte Grand, un poco más allá el Centro Cívico y también el Teatro del Bicentenario.

El tema es que muchas veces no se respeta la prioridad de paso ni de los peatones y tampoco de los ciclistas.

Ni hablar de las infracciones que cometen todos en general.

Aquí la mayor queja de los usuarios de bicicletas es que no existe una buena señalización.

En determinados horarios, especialmente en los horarios pico, como por ejemplo a la mañana temprano a la hora de ingreso de los empleados públicos y a la salida, al mediodía, parece ser tierra de nadie y rige la ley de la selva.

Constantemente se repiten acciones temerarias y riesgosas tanto de unos como de otros.

Lo cierto es que los riesgos de accidentes son grandes, de hecho se han producido varios, y amerita pronta solución para no lamentar males mayores.

“SE ESTÁN HACIENDO ESTUDIOS PARA RECUPERARLAS”

El Director de Vialidad Provincial, Ing. Juan Manuel Magariños, develó que desde su área están trabajando para darle una solución a la problemática de las bicisendas y ciclovías en el camino hacia Ullum.

“En la Ruta del Sol hay un problema estructural desde el Parque Faunístico hasta el Paredón del Dique tiene un material muy expansivo, son arcillas y se han generado deformaciones que han superado las tolerancias que un vehículo como la bicicleta pueden soportar. Son ondulaciones muy exageradas, en determinados tiempo se tomó la decisión de demolerlas y en este momento se están haciendo estudios de suelos que nos permitirían aplicar una solución para recuperar no sólo la ciclovía, sino la calzada completa. Estamos manejando otras prioridades, pero lo tenemos en estudio y en la medida que tengamos disponibilidad en los resultados óptimos y de recursos económicos para invertir vamos a resolverlo”, indicó.

Además agregó: “Desde el Paredón hacia Ullum también tiene algunos defectos de deformación porque el suelo es similar, pero ahí hubo un desgaste por envejecimiento. No obstante hemos empezado a hacer trabajos de conservación. Se ha generado una tarea de desmalezamiento , recuperación de señalética, taludes erosionados, señalización horizontal y se ha incorporado iluminación. La etapa siguiente es repavimentación, ensanche de la ciclovía. Pronto estará la Ruta provincial 54 de Matagusanos que va a vincular la 60 con la 40”.

“HAY QUE DIFERENCIAR ENTRE CICLOVÍA Y BICISENDA”

Ernesto González Llaysa, el Director de Emicar, marcó las diferencias que existen entre ciclovía y bicisenda.

“En la bicisenda la persona comparte el lugar con el de la bicicleta, por ejemplo en un parque, no en la vía pública o la calle. Esa es la ciclovía. En el parque se demarca en el mismo sector donde caminan los peatones, por ejemplo una vereda, la posibilidad de circular con bicicleta”.

Explicó que “a la ciclovía se le da una parte en la vía, en la calle a la persona, se demarca la ciclovía y por ahí circulan las bicicletas. Por lo tanto quien circula en una bicicleta debe tener el mismo respeto por la senda peatonal que cuando circula por la calle y el peatón para cruzar esa ciclovía la senda peatonal. Se maneja exactamente igual que la calle.

Quienes manejan una bicicleta con la ciclovía tienen un lugar exclusivo para transitar, pero comparten todas las obligaciones como si estuvieron circulando por la calle. En la bicisenda las obligaciones y derechos son diferentes, debo hacerlo con cuidado, con mucha menos velocidad porque comparto el espacio permanente con el peatón”.

González completó: “En la senda peatonal la prioridad siempre la tiene el peatón. El que circula en el auto nunca puede invadir la ciclovía. En los cruces de calle surgen las mismas prioridades que se establecen en seguridad vial: la derecha, el cartel de pare o los semáforos”.